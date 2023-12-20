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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سفيرة مصر لدى أنجولا تدعم الزمالك أمام ساجرادا من المدرجات

صدى البلد

حرصت نيفين الحسيني سفيرة مصر في دولة أنجولا على التواجد في ستاد 11 نوفمبر خلال مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتواجدت بريهان عامر قنصل مصر في أنجولا وعدد من موظفي السفارة في المقصورة الرئيسية لملعب المباراة، من أجل دعم ومؤازرة الزمالك في المواجهة المهمة أمام ساجرادا الأنجولي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وأحمد زكي  وعبد الله جمعة وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينيولا .

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