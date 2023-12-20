الدقهلية: طرح البصل بسعر مخفض 35% بمنافذ جمعية مواطنين ضد الغلاء

وافق محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار اليوم الاربعاء على طرح بصل بسعر مخفض بنسبة 35 % للبيع للمواطنين أمام منافذ جمعية مواطنون ضد الغلاء، موضحا أن هناك تنسيقا مع جمعية مواطنون ضد الغلاء لتوفير مزيد من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون مع التجار والمصدرين لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط .



وأكد مختار أنه تمت إقامة 21 معرضا لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بمختلف مراكز ومدن المحافظة من 15 إلى 25% و30% لبعض السلع والمنتجات، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المنافذ والشوادر على مستوى المحافظة بلغت 854 منفذاً تقدم كافة أنواع السلع والمنتجات والمواد الغذائية.



وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التعاون بين كافة الفئات والقطاعات لدعم وتوفير كافة المواد والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال التعاون مع مديرية التموين والطب البيطري والغرفة التجارية وجمعية مواطنون ضد الغلاء.



وفي سياق متصل أوضح المحافظ أن أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة وأعضاء البرلمان يعملون كفريق واحد من أجل تحقيق مطالب واحتياجات أبناء الدقهلية.