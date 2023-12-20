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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

استخدام جديد للذكاء الصناعي يساهم في مكافحة المخدرات على الحدود

الذكاء الصناعي
الذكاء الصناعي

يستخدم الذكاء الصناعي في وقتنا الحالي ضمن شتى المجالات المختلفة، بينما تتوجه الوكالات الحكومية الأمريكية الآن إلى استخدامه للمساعدة في منع وصول المخدرات إلى البلاد.

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وعثر عملاء حرس الحدود على ما يقرب من 99% من الفنتانيل المهرب إلى الولايات المتحدة.

وربما يكون من المستحيل تقريبًا العثور على عقار مثل الفنتانيل بمجرد استخدام الطرق التقليدية.. ومن أجل المساعدة، تعمل الحكومة على توسيع عقد بقيمة 9 ملايين دولار مُنح لمنصة "ألتانا" الناشئة في سلسلة التوريد العالمية لاستخدام أداة الذكاء الاصطناعي لتتبع إنتاج الفنتانيل.

وتستخدم ألتانا الذكاء الاصطناعي لتتبع الشركات التي تصنع المكونات المستخدمة في صنع الفنتانيل، كما أنه يتتبع المكان الذي يتم شحن هذه المكونات إليه.

ويستطيع الوكلاء الحكوميون بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لإغلاق شبكات الإنتاج والتوزيع للمواد الأفيونية الاصطناعية القاتلة.

وتلجأ الشركة إلى دمج كل هذه المعلومات في خريطة المعرفة التي تنمو باستمرار.

الذكاء الصناعى المخدرات

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