بفقد تركيزي أثناء الصلاة هل علي وزر.. وكيف أصل لدرجة الخشوع؟

بفقد تركيزي أثناء الصلاة هل علي وزر، وكيف يكون الخشوع في الصلاة لمن يعاني النسيان؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

كيف يكون الخشوع في الصلاة لمن يعاني النسيان؟

وقال الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن النسيان لو ترتب عليه أن الإنسان لا يشعر ولا يدرك ماذا صلى فهناك أمران: الأول أن يكون النسيان عارض - الظهر مثلا دون العصر والمغرب، الإنسان عليه أن يبني على الأقل اليقين 3 أم 4 يأتي بالرابعة، أما حال النسيان المتواصل في كل الصلوات يعد وسواسًا والمالكية قالوا في هذه الحالة يبني على الأكثر 3 أم 4 يقول صليت 4 حتى لا يفتح بابًا للشيطان يشككه في عبادته.

وتابع: ترك الخشوع لا يبطل الصلاة وهي صحيحة، ولكي أركز عليك بالآتي:

1- عند سماع الأذان يبادر إلى الوضوء.

2- أداء صلاة ركعتي السنة.

3- تدبر قراءة القرآن الكريم.

4- أن يكون قلبه معلقًا بالله تعالى لأنه واقف أمامه سبحانه.

طهارة من يعاني سلس بول

قالت الإفتاء إن الطهارة شرطٌ من شروط الصلاة، فلو خرج البول ولو قطرة واحدة انتقض الوضوء؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» رواه البخاري.

وتابعت: غير أنه إذا خرج واستمر ولم ينقطع ولم يستطع وقفه -وهو المعروف بسلس البول- كان ذلك عذرًا يبيح الترخيص بقدره، و"الضرورات تبيح المحظورات"، فعلى من ابتلي بهذا العذر أن يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل في الوقت، ويبطل وضوءُه بخروج الوقت، ويجب أن يستأنف الوضوء للوقت الآخر قياسًا على حكم المستحاضة.

وشددت: يشترط لثبوت العذر ابتداءً أن يستوعب وقتًا كاملًا من أوقات الصلاة بحيث لا ينقطع زمنًا يسع الوضوء والصلاة، والانقطاع اليسير في حكم العدم، وشرط بقائه ودوامه بعد ذلك أن يوجد ولو مرة واحدة في كل وقت كاملًا.



وعلى ذلك: ما دام أن البول ينزل من السائل بعد الوضوء أو بعد دخوله في الصلاة بدون ضابط يعتبر ذلك عذرًا من الأعذار ويأخذ حكم سلس البول، ويجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة ما دام أن العذر يستغرق جميع الوقت ولا يمكن ضبطه، وما يفعل من أعمال تكون صحيحة، وتعتبر صلاته وقراءته صحيحة مع قيام العذر.