عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بفقد تركيزي أثناء الصلاة هل علي وزر.. وكيف أصل لدرجة الخشوع؟

كيف يكون الخشوع في
كيف يكون الخشوع في الصلاة لمن يعاني النسيان؟

بفقد تركيزي أثناء الصلاة هل علي وزر، وكيف يكون الخشوع في الصلاة لمن يعاني النسيان؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

كيف يكون الخشوع في الصلاة لمن يعاني النسيان؟

وقال الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن النسيان لو ترتب عليه أن الإنسان لا يشعر ولا يدرك ماذا صلى فهناك أمران: الأول أن يكون النسيان عارض - الظهر مثلا دون العصر والمغرب، الإنسان عليه أن يبني على الأقل اليقين 3 أم 4 يأتي بالرابعة، أما حال النسيان المتواصل في كل الصلوات يعد وسواسًا والمالكية قالوا في هذه الحالة يبني على الأكثر 3 أم 4 يقول صليت 4 حتى لا يفتح بابًا للشيطان يشككه في عبادته.

وتابع: ترك الخشوع لا يبطل الصلاة وهي صحيحة، ولكي أركز عليك بالآتي:

1- عند سماع الأذان يبادر إلى الوضوء.

2- أداء صلاة ركعتي السنة.

3- تدبر قراءة القرآن الكريم.

4- أن يكون قلبه معلقًا بالله تعالى لأنه واقف أمامه سبحانه.

طهارة من يعاني سلس بول

قالت الإفتاء إن الطهارة شرطٌ من شروط الصلاة، فلو خرج البول ولو قطرة واحدة انتقض الوضوء؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» رواه البخاري.

وتابعت: غير أنه إذا خرج واستمر ولم ينقطع ولم يستطع وقفه -وهو المعروف بسلس البول- كان ذلك عذرًا يبيح الترخيص بقدره، و"الضرورات تبيح المحظورات"، فعلى من ابتلي بهذا العذر أن يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل في الوقت، ويبطل وضوءُه بخروج الوقت، ويجب أن يستأنف الوضوء للوقت الآخر قياسًا على حكم المستحاضة.

 

وشددت: يشترط لثبوت العذر ابتداءً أن يستوعب وقتًا كاملًا من أوقات الصلاة بحيث لا ينقطع زمنًا يسع الوضوء والصلاة، والانقطاع اليسير في حكم العدم، وشرط بقائه ودوامه بعد ذلك أن يوجد ولو مرة واحدة في كل وقت كاملًا.


وعلى ذلك: ما دام أن البول ينزل من السائل بعد الوضوء أو بعد دخوله في الصلاة بدون ضابط يعتبر ذلك عذرًا من الأعذار ويأخذ حكم سلس البول، ويجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة ما دام أن العذر يستغرق جميع الوقت ولا يمكن ضبطه، وما يفعل من أعمال تكون صحيحة، وتعتبر صلاته وقراءته صحيحة مع قيام العذر.

الصلاة كيف يكون الخشوع في الصلاة دار الإفتاء طهارة من يعاني سلس بول كيف يكون الخشوع في الصلاة لمن يعاني النسيان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

التجار أبرياء.. الفلاحين تكشف الأسباب الخفية وراء أزمة البصل

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

فتوح يجدد لنادي الزمالك بـ45 مليون جنيه| تفاصيل

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

تسليم تابلت أولى ثانوي للطلاب الأسبوع المقبل.. وسداد 105 جنيهات تأمينا بالبريد

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

موضوعات متعلقة

سنة أم بدعة| حكم رفع اليدين إلى السماء أثناء دعائي.. الإفتاء توضح

ما علاقة الإسلام بالكون وأسراره؟ وكيف تفاعل النبي مع الجمادات؟

مركز الشيخ زايد يشارك بمؤتمر "اللغة العربية في ظل الثورة الصناعية الخامسة"

أسرار صلاة طب القلوب وحكمها .. أفضل ما يقال فيها للنجاة والشفاعة

كيف تحصن نفسك من العين والحسد؟.. آية ودعاء نبوي يدفعان عنك الأذى

من أدعية الرسول في الرزق.. 20 كلمة تفتح لك أبواب السماء مع الصباح

يوم اللغة العربية العالمي.. مدرس وطالبة بمركز الشيخ زايد يبدعان في قصيدة «عربيتي»

الطريقة الرفاعية مهنئة الرئيس السيسي: جعل الله رايتنا خفاقة دائما تحت قيادتك

ترشيحاتنا

34 لاعبا من الدوري السعودي ضمن قوائم المنتخبات في أمم إفريقيا.. تفاصيل

تحديد أسعار 10 سلع أساسية.. تحركات جديدة من الحكومة لضبط الأسواق

أزمة قلبية للاعب.. الاتحاد الإنجليزي يقرر إعادة مباراة بورنموث ولوتون تاون

غطرسة وعدائية.. محلل سياسي: تغيير مثير للقلق في سلوك زيلينسكي

بعد قرار الحكومة.. غرامة تصل لـ10 آلاف جنيه لإلقاء القمامة في الشارع

مسئول أمريكي يكشف عن أول هزيمة كبرى لحلف الناتو منذ 1949


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير تغذية يقدم فوائد سلطة الحمص

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

بالأحمر.. ياسمين صبري تستعرض جمالها | شاهد

بملابس لافتة.. مي حلمي تثير الجدل في صورة جديدة

فيديو

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها| فيديو

أبرزهم شيرين وتامر حسني.. الطلاق يضرب مشاهير الوسط الفني في 2023 |«فيديوجراف»

علاقة الجن العاشق بوضع المرايا في أوضة النوم.. دار الإفتاء تجيب..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ