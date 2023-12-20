عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"محاولة فاشلة".. هآرتس: نتنياهو يحاول تصوير بايدن على أنه أوباما الثاني

صدى البلد

مع تراجع أرقام استطلاعاته، أعاد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فتح قواعد اللعبة القديمة ويحاول تقديم نفسه باعتباره الشخص الوحيد القادر على الوقوف في وجه الأمريكيين، بحسب تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبرية اليوم الأربعاء. 

وأضافت هآرتس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سياسي ماكر للغاية بحيث لا يقع في فخ حيل نتنياهو، واصفة محاولات وحيل نتنياهو بأنها محاولة فاشلة.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن بنيامين نتنياهو هو رئيس الوزراء الإسرائيلي الوحيد الذي تزامنت فترة ولايته مع أربعة رؤساء للولايات المتحدة: بيل كلينتون، وباراك أوباما، ودونالد ترامب، وجو بايدن، مضيفة “لقد كانت لديه علاقة معقدة مع كل منهم وحاول الاستفادة من هذه العلاقة لتعزيز شعبيته في الداخل."

ويبدو أن استراتيجية نتنياهو متجذرة في تصوير نفسه على أنه المدافع القوي عن المصالح الإسرائيلية ضد التهديدات المتصورة من الولايات المتحدة، وهو التكتيك الذي استخدمه بنجاح خلال فترة ولاية أوباما. 

ومع ذلك، يرى المحللون السياسيون أن هذا النهج ربما لم يعد فعالا، نظرا للاختلافات الصارخة بين إدارتي بايدن وأوباما والديناميكيات المتغيرة في السياسة الإسرائيلية.

خلال رئاسة أوباما، اشتبك نتنياهو مع الإدارة الأمريكية على جبهات متعددة، أبرزها بشأن الاتفاق النووي الإيراني. ووصل الخلاف العلني إلى ذروته عندما ألقى نتنياهو كلمة أمام الكونجرس الأمريكي دون التنسيق مع البيت الأبيض، وهي خطوة أدت إلى توتر العلاقات الدبلوماسية. 

وقد أظهر بايدن، وهو رجل دولة متمرس يتمتع بعقود من الخبرة في السياسة الخارجية، التزاماً بإصلاح العلاقات مع الحلفاء التقليديين، بما في ذلك إسرائيل. وعلى النقيض من سلفه دونالد ترامب، تبنى بايدن نهجا أكثر تعددية في التعامل مع الشؤون الدولية، مؤكدا على الدبلوماسية وإعادة التعامل مع المؤسسات العالمية. 

قد تفشل محاولات نتنياهو لتصوير بايدن على أنه المجيء الثاني لأوباما، حيث يسعى الرئيس الأمريكي الحالي إلى استعادة الشعور بالتعاون والتآزر على المسرح العالمي.

نتنياهو بايدن هآرتس الإسرائيلي الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

التجار أبرياء.. الفلاحين تكشف الأسباب الخفية وراء أزمة البصل

فتوح يجدد لنادي الزمالك بـ45 مليون جنيه| تفاصيل

تسليم تابلت أولى ثانوي للطلاب الأسبوع المقبل.. وسداد 105 جنيهات تأمينا بالبريد

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

آليات جديدة.. مصر تكشف مفاجأة عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

ترشيحاتنا

أبو عبيدة: دمرنا 41 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 72 ساعة

مفاجأة| الحكومة تسعى لتحويل التوك توك إلى كهرباء.. حكاية مشروع بـ 150 مليون دولار

جيش الاحتلال: نحن في مرحلة مهمة من الهجوم على مناطق جديدة بغزة

بايدن : نضغط لإبرام صفقة رهائن بين إسرائيل وحماس

السيسي وأردوغان يبحثان المشهد الإقليمي وجهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات لغزة

أول رد إسرائيلي على تصريحات وزير متطرف باغتيال قادة حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

بالأحمر.. ياسمين صبري تستعرض جمالها | شاهد

بملابس لافتة.. مي حلمي تثير الجدل في صورة جديدة

كاجوال جريء.. نسرين طافش تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها| فيديو

أبرزهم شيرين وتامر حسني.. الطلاق يضرب مشاهير الوسط الفني في 2023 |«فيديوجراف»

علاقة الجن العاشق بوضع المرايا في أوضة النوم.. دار الإفتاء تجيب..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ