"محاولة فاشلة".. هآرتس: نتنياهو يحاول تصوير بايدن على أنه أوباما الثاني

مع تراجع أرقام استطلاعاته، أعاد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فتح قواعد اللعبة القديمة ويحاول تقديم نفسه باعتباره الشخص الوحيد القادر على الوقوف في وجه الأمريكيين، بحسب تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبرية اليوم الأربعاء.

وأضافت هآرتس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سياسي ماكر للغاية بحيث لا يقع في فخ حيل نتنياهو، واصفة محاولات وحيل نتنياهو بأنها محاولة فاشلة.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن بنيامين نتنياهو هو رئيس الوزراء الإسرائيلي الوحيد الذي تزامنت فترة ولايته مع أربعة رؤساء للولايات المتحدة: بيل كلينتون، وباراك أوباما، ودونالد ترامب، وجو بايدن، مضيفة “لقد كانت لديه علاقة معقدة مع كل منهم وحاول الاستفادة من هذه العلاقة لتعزيز شعبيته في الداخل."

ويبدو أن استراتيجية نتنياهو متجذرة في تصوير نفسه على أنه المدافع القوي عن المصالح الإسرائيلية ضد التهديدات المتصورة من الولايات المتحدة، وهو التكتيك الذي استخدمه بنجاح خلال فترة ولاية أوباما.

ومع ذلك، يرى المحللون السياسيون أن هذا النهج ربما لم يعد فعالا، نظرا للاختلافات الصارخة بين إدارتي بايدن وأوباما والديناميكيات المتغيرة في السياسة الإسرائيلية.

خلال رئاسة أوباما، اشتبك نتنياهو مع الإدارة الأمريكية على جبهات متعددة، أبرزها بشأن الاتفاق النووي الإيراني. ووصل الخلاف العلني إلى ذروته عندما ألقى نتنياهو كلمة أمام الكونجرس الأمريكي دون التنسيق مع البيت الأبيض، وهي خطوة أدت إلى توتر العلاقات الدبلوماسية.

وقد أظهر بايدن، وهو رجل دولة متمرس يتمتع بعقود من الخبرة في السياسة الخارجية، التزاماً بإصلاح العلاقات مع الحلفاء التقليديين، بما في ذلك إسرائيل. وعلى النقيض من سلفه دونالد ترامب، تبنى بايدن نهجا أكثر تعددية في التعامل مع الشؤون الدولية، مؤكدا على الدبلوماسية وإعادة التعامل مع المؤسسات العالمية.

قد تفشل محاولات نتنياهو لتصوير بايدن على أنه المجيء الثاني لأوباما، حيث يسعى الرئيس الأمريكي الحالي إلى استعادة الشعور بالتعاون والتآزر على المسرح العالمي.