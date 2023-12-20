الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال السويدي لهذا السبب

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، القائم بالأعمال السويدي لدى طهران بعد اصدار الحكم بالسجن ضد المواطن الايراني المسجون في السويد حميد نوري، وتم إبلاغه بأن إيران تحتفظ بحقها في اتخاذ الخطوات المناسبة.

وفق وسائل إعلام إيرانية؛ ففي أعقاب الإجراء الذي اتخذته المحكمة السويدية ضد حميد نوري، المواطن الإيراني المسجون في السويد، تم استدعاء يوران بيالروستد، القائم بأعمال السفارة السويدية في طهران، إلى وزارة الخارجية من قبل مدير عام دائرة أوروبا الغربية اليوم الأربعاء.

وأشارت الخارجية الإيرانية الى انه جرى إبلاغ القائم بأعمال السفير السويدي باحتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد.