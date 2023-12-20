سحر وإهانة .. نجم الأرجنتين يثير أزمة بسبب زوجة ميسي

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن كواليس مثيرة للجدل من داخل غرفة ملابس منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022.

ونقلت صحيفة "ماركا" عن التلفزيون الأرجنتيني، أن خلافا وقع بين نجمي المنتخب، ليونيل ميسي وأليخاندرو جوميز، بسبب إهانة الأخير لزوجة "البرغوث".

وتعود الواقعة إلى انتشار صورة جدلية لأنتونيلا زوجة ميسي، أثناء التواجد في صالة للتدريب مع مدربها الخاص.

وأشارت إلى أنه أثناء الاحتفال بفوز الأرجنتين في إحدى مباريات المونديال (قد تكون مباراة هولندا)، تفوه جوميز بكلمات مهينة عن زوجة ميسي أمام لاعبي راقصي التانجو.

وأوضحت الصحيفة أن هذه ليست الأزمة الأولى التي يتورط بها جوميز في الأشهر الأخيرة، بعد أن تم الكشف أنه مارس السحر ضد جيوفاني لو سيلسو، زميله في منتخب الأرجنتين، لضمان مكانه في قائمة المنتخب التي سافرت إلى قطر.

وذكرت أن جوميز حقق غايته بالفعل، وتعرض لو سيلسو لإصابة، ولم يشارك في كأس العالم 2022.