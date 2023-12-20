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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من الرئيس السوري يخص ضباط القوات الجوية | تفاصيل

ارشيفي
ارشيفي

أصدر الرئيس السوري الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة قراراً يقضي بزيادة نسبة علاوة الطيران للضباط الطيارين على الطائرات العسكرية من 4 ٪ لتصبح 35 ٪ من الراتب الشهري المقطوع بحسب ماذكرت وزارة الدفاع السورية .

وفي سياق اخر؛ كان مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية  ذكر في وقت سابق  ان قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق.

وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري  لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها،  وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

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