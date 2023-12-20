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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد توجيه ضربات عديدة لإسرائيل.. الكشف عن جهة صنع الصواريخ البالستية للحوثيين

الحوثيين
الحوثيين

ذكرت صحيفة “ميليتري كرونيكل”، أن الحوثيين اليمنيين، الذين انحازوا إلى حركة حماس الفلسطينية وهددوا إسرائيل بهجمات صاروخية، مسلحون بصواريخ باليستية وصواريخ كروز من أصل إيراني يتراوح مداها بين 300 و1200 كيلومتر.

وأوضحت الصحيفة، أن “اوأطول مدى من بينها هو صاروخ “طوفان” (يفترض أنه أحد إصدارات صاروخ “غدر” الإيراني) الذي يبلغ مداه 2000 كيلومتر والصاروخ الباليستي “بركان-2” الذي يبلغ مداه 1200 كيلومتر”.

ويمتلك الحوثيون أيضًا صواريخ زهير المضادة للسفن (نسخة معدلة من صاروخ القدس مع رادار خاص لاستهداف أهداف التباين الراديوي) ومجموعة متنوعة من الذخائر، بما في ذلك مسيرات شاهد 136 الإيرانية.

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