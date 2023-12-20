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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ أوبئة يكشف تفاصيل حول ظهور متحور جديد من كورونا |فيديو

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ أوبئة، إنه تم رصد متحور فرعي جديد لفيروس كورونا في شهر سبتمبر الماضي، وهو متحور فرعي من أوميكرون، وليس متحور جديد، وإنما متحور مغير بشكل بسيط عن أوميكرون، موضحا أن المتحور الجديد هو الأكثر انتشارا عن أوميكرون. 

حديث عن ظهور متحور جديد من كورونا 

وأضاف "عنان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من قناة "صدى البلد"، أن المتحور انتشر في أمريكا بشكل ضخم للغاية، وحتى الآن لم يتم رصد أي تدهور في الحالة الصحية ومازال بنفس الخطورة لكورونا ولكنه أكثر انتشارا، وما يقلق من هذا المتحور أن نسبة هروبه من اللقاح أعلى.

وتابع، أن حالات الإصابة بكوفيد 19 قلت على مستوى العالم بنسبة 13%، والوفيات قلت بنسبة 70%، ولكنها ستبدأ في الزيادة نهاية الشهر الحالي بالتزامن مع الموجة الثانية لفصل الشتاء، وسيكون هناك زيادة في الإصابات طفيفة، ولا يتم رصدها بطريقة صحيحة، لأن حجم الدول التي تبلغ بالحالات قليل جدا. 

وأردف، أن أي فيروس بيظهر في الوقت الحالي علاجه سيكون علاج الأعراض، وفي حال أي شخص لديه مرض مزمن عليه في زيارة طبيب والمتابعة معه، خاصة إذا كانت الكحة تتفاقم بشكل أكبر.

وشدد على أن مصر ليس لديها أي متحور ذو أهمية جديد، والمتحور الفرعي هو الجديد الذي ظهر. 

كورونا متحور فرعي المتحور الجديد عزة مصطفي برنامج صالة التحرير قناة صدي البلد

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