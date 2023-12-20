ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الفراولة؟

قدم الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الفراولة..

الفراولة.. محبوبة الجميع الغنية بـ 10 فوائد

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تعد الفراولة من أكثر الفواكه المحبوبة لدى جميع الأعمار، فهي جميلة بلونها الجذاب وطعمها الحلو، كما تحتوى على فوائد صحية كثيرة، اكتشفها.

1- سعرات حرارية منخفضة

الفراولة شيء أساسي في أنظمة إنقاص الوزن لأنها تحتوي على سعرات حرارية قليلة وتساعد في الاحتفاظ بوزن صحي ومثالي.

2- 5 % سكر

كونها تحتوي على نسبة قليلة من السكريات، يجعلنا الفاكهة المفضلة لمرضى السكر.

3- تبييض الأسنان

كونها تحتوي على أحماض عضوية، تعمل على تبييض الأسنان وإزالة الجير المتراكم عليها، كما تعمل على تقوية اللثة.

4- تقوية العظام

يوجد بها عناصر كثيرة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، لذا تساعد في بناء عظام الأطفال.

5- مضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة مفيدة للبشرة والشعر، وكذلك فهي واقية من أمراض كثيرة وخطيرة وأهمها السرطان والقلب.

6- تحارب التجاعيد

الفراولة غنية بالفيتامينات ومادة الكولاجين التي يحتاجها الجلد للحفاظ على نضارته ومقاومة تقدم العمر.

7- حماية العين

تمنع الفراولة أضرار الآشعة فوق البنفسجية كونها تحتوي على فيتامين C، الذي يحمي العين ويعمل على تعزيز القرنية والشكبية وتقويتهما.

8- تنظيم الدورة الدموية

هي علاج مثالي لمرضى الضغط وتحافظ على صحة القلب.

9- حماية الكلى

ينصح الأطباء بشرب كوب من عصير الفراولة يوميا للتخلص من حصوات الكلى.

10- علاج اضطرابات المعدة

تعالج حالات الإسهال لوجود مواد قابضة بها، كما أن بها مواد مقاومة للفيروسات.