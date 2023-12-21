متشتروش غالي.. كلمة السر في ارتفاع أسعار الذهب بـ مصر

تساءل عدد من المواطنين عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب بشكل جنوني في الفترة الحالية، ويجيب على هذا التساؤل موقع “صدى البلد” من خلال الخبراء والمتخصصين من اعضاء مجلس النواب فى اللجان النوعية فيما يلى:

أسباب أنخفاض أو ارتفاع سعر الذهب فى مصر

وعن أسباب أنخفاض أو ارتفاع سعر الذهب فى مصر أكدت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب تخضع لنظرية العرض والطلب حيث أن الفترة الماضية شهدت زيادة في الطلب وقلة في المعروض مما أدى إلى زيادة الأسعار بالإضافة إلى تلاعب بعض التجار، لافتة إلى أن الحكومة استشعرت ذلك مما جعلها تقوم بالموافقة على مد إعفاء الذهب من الرسوم والجمارك لمدة 6 أشهر لاستقرار اسعار الذهب.

وأضافت ميرفت الكسان، أن مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة حتى مايو 2024 يؤكد زيادة المعروض من الذهب فى جميع الأسواق مما يجعل هناك زيادة فى العرض ويعمل على استقرار اسعار الذهب بشكل كبير ويحد من الزيادات الغير مبررة التى شهدها الذهب خلال الآونة الأخيرة.

ومن جانبه، عقب ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، على الارتفاع الجنوني في سعر الذهب في الوقت الحالي قائلا: إن ارتفاع سعر الذهب جاء بعد تثبيت الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة وأن الفائدة قد تتناقص في الـ 3 أشهر المقبلة، وهو ما أدى إلى ارتفاع الذهب 100 دولار في ساعتين فقط، وهو ما انعكس بقوة على السوق المحلي.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من قناة "صدى البلد"، أن سعر الذهب في مصر ارتفع ووصل لـ 3000 جنيه ومن ثم انخفض 40 جنيها فقط ووصل لـ 2960 جنيها.

وتابع، أن الذهب سيستقر على هذه الأسعار، وقد تشهد الفترة القادمة تراجع في الأسعار، "دايما بنقول للناس محدش يشتري في السعر الأعلى، الوقت اللي إحنا فيه ده السعر واصل لقمة ولم يصلها من قبل ولا محليا ولا عالميا وعشان كده بنقول للناس قليل من التريث والهدوء".