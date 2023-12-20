34 لاعبا من الدوري السعودي ضمن قوائم المنتخبات في أمم إفريقيا.. تفاصيل

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم القوائم المبدئية للمنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024 ، والتي تنطلق في 13 يناير حتى 11 فبراير المقبلين.

وعقب إعلان القوائم ، نشرت الرياضية السعودية تقريرا عن عدد اللاعبين الذين تم استدعائهم للمنتخبات الإفريقية ، والمنتمين لأندية في الدوري السعودي “ دوري روشن”

وسردت الرياضية السعودية ، أسماء 32 نجما يلعبون في دوري روشن السعودي واثنين يخوضان منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ضمن قوائمها الأولية.



ويعتبر ضمك صاحب النصيب الأكبر من بين أندية دوري روشن حيث حضر 4 لاعبين في صفوفه، ضمن قائمة بطولة إفريقيا يتقدمهم: الجزائري مصطفى زغبة، ومواطنه عبد القادر بدران، ونكودو المهاجم الكاميرون، والجامبي سيسه.



وجاء النادي الأهلي ثانيًا، بـ3 محترفين في كأس الأمم، وهم: الإيفواري كيسي، السنغالي ميندي، والجزائري محرز، إضافة إلى 3 لاعبين أيضا من أبها: الكاميروني إيباسي، وإيكامبي، والغيني كامانو.



وجاء لاعبان من أندية «الوحدة، النصر، الهلال، الشباب، الحزم، الاتحاد، الفيحاء، الفتح، والرائد»، فيما حضر لاعب واحد من فرق، «الطائي، الخليج، التعاون، والأخدود»، إضافة إلى نجران، والعدالة، من دوري يلو.

وضم منتخب مصر ، الثنائي أحمد حجازي لاعب الاتحاد، ومحمد شريف مهاجم الخليج.



فيما كان لمنتخب المغرب هو صاحب النصيب الأوفر من لاعبي دوري روشن بوجود، 6 لاعبين في صفوفه يتقدمهم: ياسين بونو حارس الهلال، رومان سايس مدافع الشباب، إلى جانب الثنائي جواد الياميق، ومنير المحمدي من الوحدة، ومراد باتنا لاعب الفتح، وعبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد.



وضم منتخب الجزائر 4 لاعبين من دوري روشن: مصطفى زغبة حارس ضمك، ورياض محرز لاعب الأهلي، وعبدالقادر بدران من ضمك، وأمير سعيود لاعب وسط الرائد.

كما ضمت قائمة منتخب الكاميرون 4 لاعبين: نكودو مهاجم ضمك، والثنائي إيكامبي، وإيباسي من أبها، وتاوامبا مهاجم الأخدود.



واستدعى منتخب السنغال 4 لاعبين يتقدمهم ساديو ماني لاعب النصر، كوليبالي مدافع الهلال، ديالو لاعب الشباب، وإدوارد ميندي حارس الأهلي، بينما ضم منتخب كوت ديفوار فرانك كيسي لاعب وسط الأهلي، وفوفانا لاعب النصر، وكونان لاعب الفيحاء.



وضم منتخب جامبيا أيضاً 3 لاعبين من روشن: أساس سيسه لاعب ضمك، موسى بارو لاعب التعاون، وباداموسي لاعب الحزم، فيما جاء لاعب واحد من تونس أيمن دحمان حارس الحزم، ولاعب واحد من غينيا وهو كامانو محترف أبها.



يذكر أن القائمة ضمت أيضاً ثنائي من كاب فيردي وهما دجيانيني لاعب الفتح، وجوليو تافاريس لاعب الرائد، ولاعب واحد من زامبيا فاشيون ساكالا مهاجم الفيحاء، إضافة إلى المالي موسى دومبيا الذي يلعب في دوري يلو مع فريق العدالة، وهو ما تكرر أيضاً في قائمة منتخب غينيا بيساو التي ضمت بيكيتي لاعب نجران، وألفا سميدو لاعب الطائي في دوري روشن.