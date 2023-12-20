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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث سبل تطوير القطاع الزراعي

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد فوده

بحث محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد فوده، اليوم الأربعاء، مع النقيب العام للزراعيين رئيس اتحاد المهندسين الزراعيين العرب والأفارقة رئيس اتحاد الأكساد الدكتور السيد خليفة، والوفد المرافق له من أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية سبل التطوير في القطاع الزراعي بالمحافظة وخاصة بمدينة طور سيناء ومدينة نويبع.


من جانبه، أشار خليفة إلى أنه تم توفير مبيدات ومخصبات بالمجان لتوزيعها على الأهالي من المزارعين بالمجان والذي يأتي في إطار حرص النقابة العامة على المشاركة المجتمعية، مؤكدا على الدور الذي تقوم به مديرية الزراعة على أرض سيناء، لافتا إلى حجم التطوير والإنجاز الملحوظ.


كما تناول اللقاء مناقشة إنشاء مركز تدريب إقليمي لغابات المانجروف لما لها من أهمية في حماية البيئة ولتواجدها بمحمية رأس محمد ونبق.


من جهته، أعرب وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة الدكتور محمد شطا، عن شكره لاهتمام المحافظ بالتنمية الزراعية بسيناء، مشددا على الدور الكبير الذي تساهم به النقابة العامة لدعم المزارعين وما تساهم به الدولة وكياناتها المختلفة في عملية التنمية عبر الجمهورية الجديدة وفى ظل قيادة حكيمة من قائد التنمية والنهضة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن جميع العاملين بقطاع الزراعة والمواطنين سواعد لبناء الوطن يقفون دائما خلف قائدهم في سبيل المزيد من البناء والتعمير.


الجدير بالذكر أنه تم عقد اجتماع مجلس النقابة العامة بديوان عام مديرية الزراعة ثم تم التوجه لمزارع الوادي بطور سيناء لتفقد بعض الزراعات الموجودة بها وتنفيذ قافلة زراعية وتوفير المبيدات والمخصبات المجانية للمزارعين.

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