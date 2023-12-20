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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

L’Equipe الفرنسية: رياض محرز أفضل لاعب جزائري في التاريخ

رياض محرز
رياض محرز

تصدر رياض محرز، جناح أهلي جدة السعودي ، قائمة أفضل اللاعبين الجزائريين في تاريخ الجزائر، وفق استفتاء أجرته صحيفة “L’Equipe” الفرنسية، في عددها الصادر، اليوم الأربعاء.


وجاءت نتيجة الاستفتاء بعد تصويت عدد من المدربين والصحفيين الجزائريين ، على اختيار الأفضل من الأسماء التالية وهي : مجيد بوقرة، رابح ماجر، وإسلام سليماني مهاجم كوريتيبا البرازيلي وغيرهم، واستند التقييم على عدد من المعايير، منها مهارة اللاعب، تاريخه، إنجازاته الفردية، والتصويت بين المشاركين المختارين.


وجاءت نتائج التصويت على النحو التالي: 

رياض محرز 65 نقطة - لخضر بلومي 38 نقطة- رشيد مخلوفي 29 نقطة - رابح ماجر 21 نقطة -حسان لالماس 19 نقطة.


الجدير بالذكر أن محرز فاز بالعديد من الجوائز الفردية في مسيرته، ومنها: أفضل لاعب في إنجلترا وإفريقيا في 2016، وقاد الفرق التي لعب لها إلى الفوز بالعديد من البطولات كتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي ليستر سيتي، و 4 مرات مع مانشستر سيتي، والفوز بالثلاثية التاريخية موسم “2022-2023”.


يذكر أن محرز انضم إلى أهلي جدة في 27 يوليو الماضي، ولعب مع الفريق 18 مباراة تمكن من خلالها المساهمة في 15 هدفاً، سجل 8 أهداف وصنع 7.

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