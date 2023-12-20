إسرائيل لن تتسامح.. وزير دفاع الاحتلال يوجه تحذيرا للحوثيين

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل لن تتسامح مع التهديدات ومحاولات ضرب إيلات، مشيرا إلي أن القوات البحرية والجوية تستعد لجميع السيناريوهات.

وأضاف جالانت، خلال زيارته سفينة الصواريخ “ساعر 6” في خليج العقبة، إن “تهديد حرية الملاحة في مضيق باب المندب، على بعد 2000 كيلومتر من إسرائيل، لا يشكل تهديدا لحركة المرور إلى إسرائيل فحسب؛ بل أيضا للملاحة الدولية في المياه التابعة لجميع البلدان”، في إشارة إلى هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ضد السفن التي تتجه إلى إسرائيل.

وهدد: “لن نتسامح مع التهديدات ضد إسرائيل، إذا استمروا في استفزازنا ومحاولة ضرب إيلات بالصواريخ أو غيرها من الوسائل، فنحن نعرف ماذا نفعل”.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة “ميليتري كرونيكل”، أن الحوثيين اليمنيين، الذين انحازوا إلى حركة حماس الفلسطينية وهددوا إسرائيل بهجمات صاروخية، مسلحون بصواريخ باليستية وصواريخ كروز من أصل إيراني يتراوح مداها بين 300 و1200 كيلومتر.