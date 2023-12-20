فيوتشر يتعادل سلبيا مع اتحاد العاصمة الجزائري في الكونفدرالية

خيم التعادل السلبي على مباراة مودرن فيوتشر، وضيفه فريق اتحاد العاصمة الجزائري، والتي أقيمت على استاد السلام، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وسيطر مودرن فيوتشر على مجريات اللعب أغلب أوقات المباراة، ولكن فشل في استغلال الفرص وتسجيل هدف في مرمى منافسه.

ومع بداية الشوط الثاني شن الفريق الجزائري هجمات خطيرة، بعدما سيطروا على منطقة تحضير اللعب، وهددوا مرمى جنش بأكثر من فرصة.

وبعد ذلك عادت السيطرة مجددا لفريق مودرن فيوتشر، بعد مرور ربع ساعة من الشوط الثاني، في حين تراجع فريق اتحاد العاصمة إلى الخطوط الخلفية والاعتماد على المرتدات، وسط حذر من الفريقين خشية استقبال أهداف، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بينهما.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد مودرن فيوتشر إلى النقطة السابعة ليظل في المركز الثاني بمجموعته، ورفع اتحاد العاصمة رصيده إلى النقطة الـ10 ليواصل الصدارة.



وبدأ مودرن فيوتشر ضد اتحاد العاصمة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمود جنش.

وفي الدفاع: محمد ربيعة، محمد عبدالسلام، باسم علي، محمود شعبان.

وفي خط الوسط: غنام محمد، محمد صادق، محمد فاروق، كجالي مرادي، عبد الكبير الوادي.

وفي الهجوم: مروان محسن.

على الجانب الآخر دخل اتحاد العاصمة المباراة بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: أسامة بن بوط.

الدفاع: زين الدين بلعابد، حسين الدهيري، عبدالصمد بو ناصر، سعدي رضواني.

خط الوسط: عمر مبارك، مصطفى بوشينه، براهيم بن زازا، محمد آيت حاج.

وفي الهجوم: إسماعيل عبدالفتاح بلقسامي، توميسانج أوريبوني.