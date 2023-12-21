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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| روتانا تروج لأحدث أغاني أصالة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها: مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة

هيدي كرم
هيدي كرم

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

جنة الحب.. روتانا تروج لأحدث أغاني أصالة

روجت الصفحة الرسمية لقناة روتانا على موقع إنستجرام عن طرح أحدث أغاني أصالة “جنة الحب” .

 

مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها| فيديو

ردت الفنانة هيدى كرم على الانتقادات التى وجهت لها علي فستانها الذي ظهرت به في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الحالية.

 

مرتدية ساعة بـ260 ألف دولار| شاهد.. أسما إبراهيم في أحدث جلسة تصوير

نشرت الاعلامية أسما إبراهيم جلسة تصوير جديدة أبرزت فيها ساعة وصل ثمنها إلي 260 ألف دولار .

 

يبلغ مجموعها 365 ألف دولار.. تفاصيل جوائز منصة الجونة السينمائية |صور

قبل يوم واحد من ختام الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، أعلنت منصة الجونة عن قائمة جوائز منطلق الجونة للعام الحالي، التي يبلغ مجموعها 365 ألف دولار أمريكي.

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