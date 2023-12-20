الكونفدرالية| مدرب اتحاد العاصمة: أوقفنا خطورة لاعبي فيوتشر.. وسعيد بالتعادل

عبر الإسباني خوان كارلوس جاريدو ، المدير الفني لاتحاد العاصمة الجزائري، عن سعادته بالتعادل مع مضيفه مودرن فيوتشر دون أهداف، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال جاريدو في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "درسنا فيوتشر جيدا وعملنا على استغلال نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس، وأوقفنا بالفعل خطورة لاعبيه كما أننا صنعنا الفرص وكنا في الطريق لتحقيق الفوز".

وأضاف: "أشكر لاعبي فريقي على هذا التعادل، أعتقد أنها نتيجة مهمة تقربنا من التأهل لدور الثمانية بشكل رسمي".

وأشار إلى أن فريقه يتطلع للوصول لأبعد نقطة والحفاظ على لقب البطولة.

وفاز اتحاد العاصمة بنسخة الموسم الماضي على حساب يانج أفريكانز التنزاني في النهائي.