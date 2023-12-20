عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكونفدرالية| مدرب اتحاد العاصمة: أوقفنا خطورة لاعبي فيوتشر.. وسعيد بالتعادل

جاريدو
جاريدو

عبر الإسباني خوان كارلوس جاريدو ، المدير الفني لاتحاد العاصمة الجزائري، عن سعادته بالتعادل مع مضيفه مودرن فيوتشر دون أهداف، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال جاريدو في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "درسنا فيوتشر جيدا وعملنا على استغلال نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس، وأوقفنا بالفعل خطورة لاعبيه كما أننا صنعنا الفرص وكنا في الطريق لتحقيق الفوز".

وأضاف: "أشكر لاعبي فريقي على هذا التعادل، أعتقد أنها نتيجة مهمة تقربنا من التأهل لدور الثمانية بشكل رسمي".

وأشار إلى أن فريقه يتطلع للوصول لأبعد نقطة والحفاظ على لقب البطولة.

وفاز اتحاد العاصمة بنسخة الموسم الماضي على حساب يانج أفريكانز التنزاني في النهائي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

احذر من سخونة الـ 3 أيام| متحور كورونا الجديد يثير قلق الجميع.. وهذه أبرز الأعراض

التجار أبرياء.. الفلاحين تكشف الأسباب الخفية وراء أزمة البصل

فتوح يجدد لنادي الزمالك بـ45 مليون جنيه| تفاصيل

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

ملكة الحرام.. كواليس سقوط صاحبة كباريه شهير في الجيزة

موضوعات متعلقة

فيوتشر يتعادل سلبيا مع اتحاد العاصمة الجزائري في الكونفدرالية

أزمة قلبية للاعب.. الاتحاد الإنجليزي يقرر إعادة مباراة بورنموث ولوتون تاون

الزمالك يتأهل لربع نهائي الكونفيدرالية بعد التعادل مع ساجرادا الأنجولى

غياب 3 لاعبين.. تشكيل برشلونة أمام ألميريا في الدوري الإسباني

فنربخشة يعتلى صدارة الدوري التركي بالفوز على قيصري سبور 4 - 3

بمشاركة حمدى فتحى.. الوكرة يحافظ على وصافته للدوري القطري بالفوز على معيذر

سحر وإهانة .. نجم الأرجنتين يثير أزمة بسبب زوجة ميسي

شوط أول سلبي بين الزمالك وساجرادا في الكونفيدرالية

ترشيحاتنا

استمرار إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت الشبابية والرياضية

دعاء استقبال السنة الميلادية .. احرص على هذه الابتهالات

شعبة الذهب تتوقع ارتفاع سعر المعدن الأصفر لهذه الأسباب

إعلان التعبئة.. إجراء عاجل من الحوثيين لإرسال مقاتلين إلى غزة

أحمد موسى: مصر أنفقت من 300 لـ500 مليار جنيه على استصلاح الأراضي

دبلوماسيون بمجلس الأمن: نشعر بالإحباط إزاء تأجيل التصويت على وقف القتال بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الفراولة؟

تتربح من جسدها.. حبس سيدة التيك توك بـ6 أكتوبر لنشرها فيديوهات خادشة للحياء

خبير تغذية يقدم فوائد سلطة الحمص

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

فيديو

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها| فيديو

أبرزهم شيرين وتامر حسني.. الطلاق يضرب مشاهير الوسط الفني في 2023 |«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ