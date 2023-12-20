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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"بحاول أكون مؤدب".. تامر أمين يعلق على تصريحات أمريكا بشأن أوضاع غزة

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

علق الإعلامي تامر أمين على تصريحات أمريكا عن الأوضاع في غزة، قائلا "العنف والعدوان والقمع والقصف مستمر والتصفية العرقية والبشرية، والإبادة الجماعية مستمرة، واستهداف المدارس والكنائس والمستشفيات ودور العبادة مستمر، فلا جديد يذكر ولا قديم يعاد ولا أحد يتحرك ولا شيء يحدث، ومازال الفلسطينيون يستشهدون".

التبجح الأمريكي الزائد عن الحد

واستنكر "أمين"، من خلال برنامج “آخر النهار”، المذاع على فضائية “النهار”، التبجح الأمريكي الزائد عن الحد، فاليوم قد صرح وزير الخارجية الأمريكي  بأنهم ما زالوا يعتقدون أن إسرائيل بإمكانها تقليل الخسائر البشرية في عملياتها العسكرية بغزة.

تامر أمين: بحاول أمسك نفسي وأكون مؤدب

وعلق الإعلامي تامر أمين على تصريحات أمريكا، قائلا "انا بحاول أمسك نفسي، واهدي، واكون مؤدب، فالسياسات الأمريكية الإسرائيلية سياسات قليلة الادب وقلبلة القيم وقليلة الانسانية، ولا يصح معها الذوق".

وتعجب الإعلامي من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، بأن واشنطن تعتقد أن إسرائيل لديها الإمكانية لتقليل الخسائر المدنية في قطاع غزة".

وأكد تامر أمين، أنه منذ بداية الحرب على غزة وتزداد أعداد القتلي، حيث وصل عدد الشهداء الى ١٩ ألفا و٩٠٠ شهيد، و٥٥ ألف مصاب جراء العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية قائلا "رقم غير مسبوق".

 

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