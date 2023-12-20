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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظا الدقهلية والغربية يقدمان العزاء في وفاة رئيس محكمة جنايات قصر النيل|صور

عزاء المستشار عيد
عزاء المستشار عيد الحميد همام

قدم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واجب العزاء، في وفاة المستشار عبد الحميد همام رئيس محكمة المنصورة الابتدائية الأسبق، ورئيس محكمة قصر النيل، مساء اليوم الأربعاء، في مسقط رأسه بمدينة المحلة التابعة لمحافظة الغربية.

وقال "مختار": خالص عزائي لأسرة الفقيد، تغمده الله بواسع رحمته، وأدخله فسيح جناته، سائلاً الله- عز وجل- أن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يجازيه خير الجزاء على كل ما قدمه من رسالة سامية خلال مسيرة عمله بالقضاء.

جاء ذلك بحضور النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ في الدقهلية.

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