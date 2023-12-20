إعلان التعبئة.. إجراء عاجل من الحوثيين لإرسال مقاتلين إلى غزة

قال عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، خزام الأسد، إنه تم الإعلان عن تعبئة شعبية عامة؛ لإعداد الناس للقتال في قطاع غزة إلى جانب حماس.

وأوضح الأسد، لوكالة الأنباء الروسية الرسمية، أنه “لهذا الغرض.. تم إنشاء معسكرات تدريب، خضع فيها عشرات الآلاف من المتطوعين الشباب للتدريب العسكري”.

وأضاف عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله، أن “عدة مجموعات أكملت استعداداتها بالفعل.. أما الحشد الشعبي العام لدعم أهلنا في قطاع غزة؛ فقد تم إطلاقه في جميع المحافظات، وتم فتح معسكرات تدريب”.

وفي وقت سابق من اليوم، وجه زعيم الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، رسالة عاجلة إلى أهل غزة، حيث قال “لستم وحدكم، وشعبنا اليمني معكم بأقصى ما يستطيع ولن يتردد في دعمكم”.

وواصل الحوثي رسالته لأهل غزة، قائلا “محور المقاومة إلى جانبكم، وشعوب العالم تهتف لمظلوميتكم”.

كما دعا زعيم الحوثيين، أهل غزة إلى الثقة بنصر الله، حيث قال: “ثقوا بنصر الله- تعالى- بعد صبركم وثباتكم ومظلوميتكم”.