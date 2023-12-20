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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استمرار إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت الشبابية والرياضية

رئيس الوزراء ووزير
رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة

أرسلت وزارة الشباب والرياضة تعميم لمديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بجلسته رقم (268) المنعقدة برئاسة الدكتور / مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2023/12/13 بشأن إتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت الشبابية والرياضية.

 


وترتيبًا على ما سبق - وفي ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حيال تنفيذ تلك القرارات ، واستكمالًا للإجراءات التي تقوم بها الوزارة في هذا الشأن، وإعمال مديريات الشباب والرياضة شئونها بصفتها الجهة الإدارية المختصة وفقا لنص المادة رقم (1) من قانون الرياضة 71 لسنة 2017 وتعديلاته، يرجي الإلتزام بالضوابط بالتالية:-


1. الإلتزام بما تم إرساله من قبل بشأن إتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.


2. التأكيد على فصل التحكم في إضاءة الملاعب لأغراض التدريب عن باقي إضاءة الأماكن الأخرى بالأندية الرياضية ومراكز الشباب والساحات الرياضية الرسمية والتي يتم تأجيرها وغيرها، وغلق الإضاءة بها ليلاً، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.


3. التأكيد على عدم إقامة المباريات الرياضية وإضاءة الاستادات الرياضية ليلًا وإقامتها حوالي الساعة الثانية والنصف عصراً.
 

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استمرار إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت الشبابية والرياضية


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