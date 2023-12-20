الإقليمي للأعلاف : تربية عيش الغراب وسيلة جيدة لمنتج غذائي عالي القيمة

أقام المركز الاقليمي للاغذية والاعلاف دورة تدريبية عن تربية فطر عيش الغراب والطرق المختلفة لعمل وجبات غذائية كاملة منه.



وصرح د احمد العكازي مدير المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف ، إن تربية عيش الغراب تعتبر وسيلة جيدة لانتاج منتج غذائي عالي القيمة الغذائية يستهلك قدر ضئيل جدا من المياه بالمقارنة بالمحاصيل الغذائية الاخري و لا يحتاج الي مساحات من الاراضي الزراعية و لا يحتاج الي اسمدة و مبيدات .



و قد اقيمت الدورة بقاعة المحاضرات بجمعية قرية عباس العقاد مديرية زراعة النوبارية علي مدي يومي ١٨ و ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ حيث قدم الاستاذ الدكتور عادل بكر رئيس معمل المخلفات الزراعية بالمركز محاضر ة عن دراسة جدوي اقامة مشروع لانتاج عيش الغراب و مصدر التقاوي و الطرق السليمة للانتاج باقل تكلفة .



و قدمت الدكتور ايمان راغب بقسم التغذية بالمركز بالمطبخ التعليمي الملحق بالقاعة مجموعة من الوصفات التي تقوم علي استخدام الفطر في صنع وجبات كاملة . و افادت د رشا شلبي ان منطقة عباس العقاد من المناطق التي يكثر بها مخلفات المزرعة من قش و احطاب و اتبان و بصفة خاصة مخلفات تقليم و فرز الحاصلات البستانية . و كل هذه المخلفات تصلح لتربية الفطر و ينتج بعد الزراعة و التي تستمر لحوالي ٥٠ يوم تقطف خلالها الثمار الناضجة و المخلف الناتج من القش او التبن يتحول الي علف و الذي و ان كان خشنا و لكن انزيمات تحليل الالياف التي يفرزها الفطر ترفع من النسبة الهضمية و القيمة الغذائية له كعلف جيد للمجترات و الارانب ، وذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.