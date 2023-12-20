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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الإقليمي للأعلاف : تربية عيش الغراب وسيلة جيدة لمنتج غذائي عالي القيمة

صدى البلد

أقام المركز الاقليمي للاغذية والاعلاف دورة تدريبية عن تربية فطر عيش  الغراب والطرق المختلفة لعمل وجبات غذائية كاملة منه.

وصرح د احمد العكازي مدير المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف ، إن تربية عيش الغراب تعتبر وسيلة جيدة لانتاج منتج غذائي عالي القيمة الغذائية يستهلك قدر ضئيل جدا من المياه بالمقارنة بالمحاصيل الغذائية الاخري و لا يحتاج الي مساحات  من الاراضي الزراعية  و لا يحتاج الي اسمدة و مبيدات .


و قد اقيمت الدورة بقاعة المحاضرات بجمعية قرية عباس العقاد مديرية زراعة النوبارية علي مدي يومي ١٨ و ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ حيث  قدم الاستاذ الدكتور عادل بكر رئيس معمل المخلفات الزراعية بالمركز  محاضر ة عن دراسة جدوي اقامة مشروع لانتاج عيش الغراب و  مصدر التقاوي و الطرق السليمة للانتاج باقل تكلفة .


و قدمت الدكتور ايمان راغب  بقسم التغذية بالمركز  بالمطبخ التعليمي  الملحق بالقاعة مجموعة من الوصفات التي تقوم علي استخدام الفطر في صنع وجبات كاملة .  و افادت د رشا شلبي  ان منطقة عباس العقاد من المناطق التي يكثر بها مخلفات المزرعة من قش و احطاب و اتبان  و بصفة خاصة مخلفات تقليم و فرز الحاصلات البستانية . و كل هذه المخلفات تصلح لتربية الفطر  و ينتج بعد الزراعة و التي تستمر لحوالي ٥٠ يوم تقطف خلالها الثمار الناضجة  و المخلف الناتج من القش او التبن يتحول الي علف و الذي و ان كان خشنا و لكن انزيمات تحليل الالياف التي يفرزها الفطر ترفع من النسبة الهضمية و القيمة الغذائية له كعلف  جيد للمجترات و الارانب  ، وذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية. 

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