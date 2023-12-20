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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المركزي لمتبقيات المبيدات يشارك في المعرض الدولي الثامن Food Africa

صدى البلد

أعلنت أ.د. هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية مشاركة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات في المعرض التجاري الدولي الثامن للأغذية والمشروبات Food Africa على مدار ثلاثة أيام متتالية وذلك من خلال بروتوكول التعاون المبرم بين المعمل وغرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية حيث تم عرض الخدمات المختلفة التي يقدمها المعمل على شركات الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي كما تم استقبال عملاء المعمل بالجناح المخصص له داخل المعرض وتم مناقشة زيادة أوجه التعاون مع ممثلي الشركات المختلفة المشاركة في المعرض وكذا الزائرين المتخصصين للمعرض.


ومن الجدير ذكره أن المعمل يشارك في المعرض للعام الثامن على التوالي كي يتسنى له التواصل مع المنتجين والمصدرين على نطاق أكبر وعرض دور وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية متمثلا في خدمات المعمل ودوره في سلامة الغذاء.

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