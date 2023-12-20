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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: توقعات بوصول قرض صندوق النقد الجديد إلى 6 مليارات دولار

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن صندوق النقد الدولي لم تنقطع علاقته بمصر حتى الآن، موضحا أن المشاورات ما زالت جارية حتى الآن، والحديث عن أن يكون القرض 3 مليارات سيتغير، كما أن هناك حديثا حول زيادة القيمة المادية للقرض خلال الفترة المقبلة. 

قرض صندوق النقد الدولي 

أضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن هناك حديث متداول في الوقت الحالي وغير رسمي، يفيد بتوقع وصول قرض صندوق النقد الدولي إلى 6 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة. 

ونوه أحمد موسى، بأن صندوق النقد الدولي ما زال في مشاورات مع مصر حتى الآن، وخلال الفترة الماضية، الصندوق كان له عدد من المطالب التي تم رفضها، إلا أن العلاقات لم تنقطع، وما زالت المشاورات جارية، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء في تصريحات حول صندوق النقد الدولي.

صندوق النقد الدولى أحمد موسى برنامج على مسئوليتي قناة صدي البلد صندوق النقد

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