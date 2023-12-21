أسلوب جديد "الخلع"| اعترافات تشكيل عصابي لسرقة مداخل العقارات بالنزهة

أحالت جهات تحقيق شرق القاهرة، عاملين لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأغراض من مداخل العقارات بمنطقة النزهة لمحكمة الجنح.

كشفت التحقيقات أن المتهمين عمال جمع القمامة بمنطقة النزهة وضبطا وبحوزتهما (غطاء بالوعة صرف صحى– باب حديدى لأحد العقارات).

أسلوب "الخلع"



واعترفا أمام جهات التحقيق المختصة بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى السرقة من مدخل العقارات بأسلوب"الخلع"، وارتكابهما واقعتين سرقة بذات الأسلوب وبيعها لعملائهما "مالك مخزن وتاجر خردة "سيئي النية" تمضبطهما وبحوزتهما "ميزان - باب حديد"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابةالتحقيق.