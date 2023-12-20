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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعاون بين مايكروسوفت و TomTom لتقديم مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي في السيارات

صدى البلد

كشفت مايكروسوفت عن مشروع جديد بالتعاون مع شركة TomTom التي تشتهر بإنتاج بأنظمة الملاحة GPS ، وذلك لتطوير مساعد جديد متقدم يعمل بالذكاء الاصطناعي في السيارات.

 

من خلال المساعد الجديد سيمكن لسائق السيارة فعل كل شيء تقريبًا بواسطته، مثل فتح النوافذ، والتحكم في مكيف الهواء، وخفض مستوى الصوت بالإضافة إلى المهام الأكثر تعقيدًا مثل اختيار طريق مختلف أثناء التنقل مع اقتراحات للتوقف على طول الطريق.

 

يطلق على هذا المساعد اسم “مساعد السيارات التحادثي المتكامل بالكامل والمدعوم بالذكاء الاصطناعي“. وهذا يعني أنه يمكنك فعل كل شيء تقريبًا باستخدام المساعد الصوتي. ويهدف = الى توفير تجربة مطلقة بدون استخدام اليدين للسائق حتى يتمكن من التركيز على القيادة.

 

يستفيد نظام المعلومات والترفيه الخاص بـ TomTom من نماذج اللغات الكبيرة من OpenAI، و Azure Cosmos DB من مايكروسوفت لقاعدة بيانات متعددة النماذج وخدمات Azure Cognitive Services التي تسمح للنظام بالاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.

 

وتخطط شركة TomTom للدخول في شراكة مع العلامات التجارية للسيارات في جميع أنحاء العالم وستحتفظ بملكية العلامة التجارية.

 

وهذا يعني أن نظام المعلومات والترفيه الخاص بـ TomTom سيظهر على الأرجح في العديد من ماركات السيارات في المستقبل القريب.

 

قبل شهرين، أعلنت شركة DS Automobiles عن مساعد ذكاء اصطناعي مماثل لسياراتها، والذي يدمج ChatGPT، لذلك من الواضح أننا نتجه إلى ميزة الذكاء الاصطناعي للسيارات.

TomTom مايكروسوفت GPs OpenAI ChatGPT

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