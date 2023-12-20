عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق: تحالف نتنياهو «فاشل».. والإسرائيليون والأمريكيون يعتبرونه الأخطر|فيديو

نتنياهو
نتنياهو

قال حسن عصفور وزير المفاوضات الفلسطيني السابق، إن تحالف نتنياهو فاشل، واليهود والإسرائيليون والأمريكيون يعتبرون تحالف نتنياهو هو أخطر تحالف حدث في دولة إسرائيل منذ عام 1948.

 

وأضاف حسن عصفور خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هناك انقلابًا عسكريًا حاليًا في إسرائيل لإفشال السياسة، مؤكداً أنه ضد الحديث عن مفاوضات سلام في ظل ما يحدث في غزة.

ثقافة الجندي الإسرائيلي

وأشار حسن عصفور وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق إلى أن ما حدث في الشجاعية، بقتل جيش الاحتلال 3 أسرى إسرائيليين عزل بعد استسلامهم، هو الصورة الأبرز والتكثيف الحقيقي للمعارك الطويلة في غزة، والتي تشير إلى أن ثقافة الجندي الإسرائيلي مبنية على "اقتل ثم فكر".

 

وزير المفاوضات الفلسطيني نتنياهو اليهود ر تحالف نتنياهو إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر من سخونة الـ 3 أيام| متحور كورونا الجديد يثير قلق الجميع.. وهذه أبرز الأعراض

التجار أبرياء.. الفلاحين تكشف الأسباب الخفية وراء أزمة البصل

فتوح يجدد لنادي الزمالك بـ45 مليون جنيه| تفاصيل

رد عاجل لحركة حماس على تهديد إسرائيل باغتيال هنية ومشعل

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

ملكة الحرام.. كواليس سقوط صاحبة كباريه شهير في الجيزة

لجان السوشيال ميديا الإخوانية تطارد محمد صلاح .. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

ليفربول يتقدم بهدف على وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية بالشوط الأول

انخفاض كبير في أسعار البصل |نقيب الفلاحين الزراعيين يعلن الموعد

«بلينكن»: أمريكا مُلتزمة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إصابة 12 من طواقمه والنازحين في خان يونس

مصر تستعد لسداد 700 مليون دولار لـ نادي باريس في هذا الموعد |تفاصيل

محمد صلاح على مقاعد البدلاء في مباراة ليفربول ووست هام بكأس كارباو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة اقتصادية.. طريقة تحضير كفتة الفراخ

أول صور من خطوبة البلوجر محمد فرج والمذيعة لينة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الفراولة؟

تتربح من جسدها.. حبس سيدة التيك توك بـ6 أكتوبر لنشرها فيديوهات خادشة للحياء

فيديو

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها| فيديو

أبرزهم شيرين وتامر حسني.. الطلاق يضرب مشاهير الوسط الفني في 2023 |«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ