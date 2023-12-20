وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق: تحالف نتنياهو «فاشل».. والإسرائيليون والأمريكيون يعتبرونه الأخطر|فيديو

قال حسن عصفور وزير المفاوضات الفلسطيني السابق، إن تحالف نتنياهو فاشل، واليهود والإسرائيليون والأمريكيون يعتبرون تحالف نتنياهو هو أخطر تحالف حدث في دولة إسرائيل منذ عام 1948.

وأضاف حسن عصفور خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هناك انقلابًا عسكريًا حاليًا في إسرائيل لإفشال السياسة، مؤكداً أنه ضد الحديث عن مفاوضات سلام في ظل ما يحدث في غزة.

ثقافة الجندي الإسرائيلي

وأشار حسن عصفور وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق إلى أن ما حدث في الشجاعية، بقتل جيش الاحتلال 3 أسرى إسرائيليين عزل بعد استسلامهم، هو الصورة الأبرز والتكثيف الحقيقي للمعارك الطويلة في غزة، والتي تشير إلى أن ثقافة الجندي الإسرائيلي مبنية على "اقتل ثم فكر".