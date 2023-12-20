الأمم المتحدة: استمرار الحرب علي غزة رغم الإدانات وصمة عار لا تمحى

قالت الأمم المتحدة، إن استمرار الحرب على قطاع غزة رغم الإدانات والخسائر البشرية؛ وصمة عار لا تمحى.

وأوضحت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن “الصراع في غزة بلغ مرحلة مأساوية ومخزية بعد إعلان السلطات مقتل 20 ألف شخص”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء ضحايا الهجمات الوحشية الإسرائيلية في القطاع، إلى 20 ألف شهيد.

واستشهد أكثر من 40 فلسطينيا، وأصيب عشرات آخرين، مساء اليوم، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي خان يونس ورفح بقطاع غزة.

وصرحت مصادر فلسطينية لوكالة أنباء فلسطين "وفا" بأن هناك 32 شهيدا وصلوا إلى مستشفى ناصر خلال الساعات الماضية، وأن 4 شهداء بينهم أطفال ارتقوا في غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.