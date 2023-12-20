عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: استمرار الحرب علي غزة رغم الإدانات وصمة عار لا تمحى

قطاع غزة
قطاع غزة

قالت الأمم المتحدة، إن استمرار الحرب على قطاع غزة رغم الإدانات والخسائر البشرية؛ وصمة عار لا تمحى.

وأوضحت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن “الصراع في غزة بلغ مرحلة مأساوية ومخزية بعد إعلان السلطات مقتل 20 ألف شخص”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء ضحايا الهجمات الوحشية الإسرائيلية في القطاع، إلى 20 ألف شهيد.

واستشهد أكثر من 40 فلسطينيا، وأصيب عشرات آخرين، مساء اليوم، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي خان يونس ورفح بقطاع غزة.

إسرائيل غير متأكدة مما يجب فعله بشأن أزمة الرهائن في غزة

رد عاجل لحركة حماس على تهديد إسرائيل باغتيال هنية ومشعل

وصرحت مصادر فلسطينية لوكالة أنباء فلسطين "وفا" بأن هناك 32 شهيدا وصلوا إلى مستشفى ناصر خلال الساعات الماضية، وأن 4 شهداء بينهم أطفال ارتقوا في غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.  

الأمم المتحدة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر من سخونة الـ 3 أيام| متحور كورونا الجديد يثير قلق الجميع.. وهذه أبرز الأعراض

التجار أبرياء.. الفلاحين تكشف الأسباب الخفية وراء أزمة البصل

فتوح يجدد لنادي الزمالك بـ45 مليون جنيه| تفاصيل

رد عاجل لحركة حماس على تهديد إسرائيل باغتيال هنية ومشعل

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

ملكة الحرام.. كواليس سقوط صاحبة كباريه شهير في الجيزة

لجان السوشيال ميديا الإخوانية تطارد محمد صلاح .. القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

انسحاب جزئي وتهدئة تصل لشهر.. إعلام عبري يكشف تفاصيل صفقة الأسرى المطروحة

التهديد مستمر.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف اغتيال هنية ومشعل

إعلان التعبئة.. إجراء عاجل من الحوثيين لإرسال مقاتلين إلى غزة

قرار عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن تحالف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر

مطاردة القادة مستمرة.. الاحتلال يزعم السيطرة على مركز لقيادة حماس في غزة

الاتحاد الأوروبي: هجمات الحوثيين تهدد الملاحة في البحر الأحمر

على مرحلتين وتشمل كل الخيارات.. تفاصيل مقترح إسرائيل لتبادل الأسرى مع حماس

إسرائيل لن تتسامح.. وزير دفاع الاحتلال يوجه تحذيرا للحوثيين

ترشيحاتنا

5.6 مليار دولار.. ماذا حققت الدولة من برنامج الطروحات حتى الآن؟

حصاد 2023 .. عام انتخابات الرئاسة الحاسمة في ثلاث قارات |فيديوجراف

ليفربول يتقدم بهدف على وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية بالشوط الأول

انخفاض كبير في أسعار البصل |نقيب الفلاحين الزراعيين يعلن الموعد

«بلينكن»: أمريكا مُلتزمة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إصابة 12 من طواقمه والنازحين في خان يونس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة اقتصادية.. طريقة تحضير كفتة الفراخ

أول صور من خطوبة البلوجر محمد فرج والمذيعة لينة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الفراولة؟

تتربح من جسدها.. حبس سيدة التيك توك بـ6 أكتوبر لنشرها فيديوهات خادشة للحياء

فيديو

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها| فيديو

أبرزهم شيرين وتامر حسني.. الطلاق يضرب مشاهير الوسط الفني في 2023 |«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ