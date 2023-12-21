عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| تسليم تابلت أولى ثانوي للطلاب الأسبوع المقبل... جامعة أسيوط: وحدة التبرع بالدم المتنقلة «إنجاز»

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أبرزها مع التعليم الصينية.. جامعة القاهرة توقع بروتوكولات مهمة في 2023
قامت جامعة القاهرة ، بتوقيع عدد من البروتوكولات المهمة خلال عام 2023 ، ومن أهم هذه البروتوكولات.

وقع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بروتوكول تعاون مشترك لنشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع الجامعي من خلال تصميم وتنفيذ خطة أنشطة مشتركة تتضمن ندوات وورش عمل تثقيفية لتوعية الطلاب بحقوق الإنسان وأهميتها، والطرق المتحضرة في التعبير والممارسة.

أكتوبر التكنولوجية تشارك في المؤتمر الدولي "اليابان - أفريقيا للإلكترونيات والاتصالات والحاسبات"
شارك وفد من الجامعة برئاسة الاستاذ الدكتور محمد بلال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بدعوة من الدكتور ريم مصطفي رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، بفعاليات  ختام المؤتمر الدولي الحادي عشر "اليابان - أفريقيا للإلكترونيات والاتصالات والحاسبات"، وذلك صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠ديسمبر٢٠٢٣، بجامعة مصر للمعلوماتية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار دور الجامعة و المؤسسات الاكاديمية في تطوير التكنولوجيا وأدواتها المختلف.

رئيس جامعة المنصورة وعميد طب يفتتحان عمليات التطوير بالكلية
افتتح الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، عمليات التطوير والتجديدات التى تمت بكلية الطب، وذلك على هامش انعقاد مجلس الجامعة بالكلية.

بالتعاون مع مطوري جوجل.. جامعة أسيوط تشهد انطلاق فعاليات المؤتمر التقنى Devfest'23
انطلق في جامعة أسيوط اليوم "الأربعاء"، فعاليات المؤتمر التقني Devfest'23، الذى تنظمه مجموعة مطوري جوجل أسيوط (GDG Assiut )؛ بمشاركة جامعة أسيوط؛ للعام الثانى على التوالى، وذلك بقاعة الدكتور محمد رأفت محمود، بالمبنى الإدارى بالجامعة.

الأولى على مستوى الصعيد.. جامعة أسيوط: وحدة التبرع بالدم المتنقلة «إنجاز»
أكد رئيس جامعة أسيوط، الدكتور أحمد المنشاوي، أن وحدة التبرع بالدم المتنقلة، تعد إنجازًا جديدًا، يضاف إلى الصرح الطبي بالجامعة؛ والمجهزة تجهيزاً كاملاً بأحدث أجهزة جمع، وتخزين الدم، المطابقة للمواصفات القياسية الطبية العالمية، للمساهمة في تسهيل إجراءات عمليات التبرع بالدم؛ للمتبرعين بدلاً من الذهاب للمستشفيات الجامعية؛ وذلك من شأنه تعزيز ثقافة التبرع بالدم، وزيادة عدد المتبرعين لتلبية الاحتياجات الطبية للمستشفيات الجامعية بجميع أقسامها من أكياس الدم، بجانب أنها تعتبر أول وحدة تبرع بالدم متنقلة على مستوى الصعيد.

تسليم تابلت أولى ثانوي للطلاب الأسبوع المقبل.. وسداد 105 جنيهات تأمينا بالبريد
تستعد مدارس محافظة القاهرة لتسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بعد وصوله رسميا إلى مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة منذ أيام .

إدارة قوص التعليمية بقنا تنافس بـ5 مشروعات في معرض "أيسف" للعلوم والتكنولوجيا
شاركت إدارة قوص التعليمية بقنا، بـ ٥ مشروعات ضمن مسابقة "ايسف" للعلوم والتكنولوجيا فى نسخته الثالثة عشرة، والذى تشرف على تنفيذه وحدة التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بـ قنا.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التجار أبرياء.. الفلاحين تكشف الأسباب الخفية وراء أزمة البصل

احذر من سخونة الـ 3 أيام| متحور كورونا الجديد يثير قلق الجميع.. وهذه أبرز الأعراض

فتوح يجدد لنادي الزمالك بـ45 مليون جنيه| تفاصيل

رد عاجل لحركة حماس على تهديد إسرائيل باغتيال هنية ومشعل

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

ملكة الحرام.. كواليس سقوط صاحبة كباريه شهير في الجيزة

متحور كورونا الجديد .. الصحة العالمية توضح كيفية تجنب الإصابة ومدى خطورته

ترشيحاتنا

3 كلمات من تعود عليها قبل نومه استيقظ نشيطا طوال اليوم

أخبار التوك شو|محمد أبو العينين: يجب العمل بقوة على الطاقة المتجددة لجذب مزيد من الاستثمارات.. أحمد موسى: محمد صلاح يتعرض لهجمات من ميليشيات إخوانية بسبب حبه لمصر

المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة يتقدم بالتهنئة للرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات

سعر عيار 14 في محلات الصاغة اليوم 21-12-2023

باق 80 يوما.. موعد شهر رمضان 2024 في مصر وكيف تستعد له

نجم الكرة المصرية السابق: لابد من ثورة إدارية في الزمالك لحل الأزمات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفعال منافية وصور مخلة.. ليلة القبض على الدكر وراقصة في كباريه بالهرم

وصفة اقتصادية.. طريقة تحضير كفتة الفراخ

أول صور من خطوبة البلوجر محمد فرج والمذيعة لينة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الفراولة؟

فيديو

حصاد 2023 .. عام انتخابات الرئاسة الحاسمة في ثلاث قارات |فيديوجراف

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ