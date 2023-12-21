أخبار التعليم| تسليم تابلت أولى ثانوي للطلاب الأسبوع المقبل... جامعة أسيوط: وحدة التبرع بالدم المتنقلة «إنجاز»

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أبرزها مع التعليم الصينية.. جامعة القاهرة توقع بروتوكولات مهمة في 2023

قامت جامعة القاهرة ، بتوقيع عدد من البروتوكولات المهمة خلال عام 2023 ، ومن أهم هذه البروتوكولات.

وقع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بروتوكول تعاون مشترك لنشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع الجامعي من خلال تصميم وتنفيذ خطة أنشطة مشتركة تتضمن ندوات وورش عمل تثقيفية لتوعية الطلاب بحقوق الإنسان وأهميتها، والطرق المتحضرة في التعبير والممارسة.

أكتوبر التكنولوجية تشارك في المؤتمر الدولي "اليابان - أفريقيا للإلكترونيات والاتصالات والحاسبات"

شارك وفد من الجامعة برئاسة الاستاذ الدكتور محمد بلال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بدعوة من الدكتور ريم مصطفي رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، بفعاليات ختام المؤتمر الدولي الحادي عشر "اليابان - أفريقيا للإلكترونيات والاتصالات والحاسبات"، وذلك صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠ديسمبر٢٠٢٣، بجامعة مصر للمعلوماتية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار دور الجامعة و المؤسسات الاكاديمية في تطوير التكنولوجيا وأدواتها المختلف.

رئيس جامعة المنصورة وعميد طب يفتتحان عمليات التطوير بالكلية

افتتح الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، عمليات التطوير والتجديدات التى تمت بكلية الطب، وذلك على هامش انعقاد مجلس الجامعة بالكلية.

بالتعاون مع مطوري جوجل.. جامعة أسيوط تشهد انطلاق فعاليات المؤتمر التقنى Devfest'23

انطلق في جامعة أسيوط اليوم "الأربعاء"، فعاليات المؤتمر التقني Devfest'23، الذى تنظمه مجموعة مطوري جوجل أسيوط (GDG Assiut )؛ بمشاركة جامعة أسيوط؛ للعام الثانى على التوالى، وذلك بقاعة الدكتور محمد رأفت محمود، بالمبنى الإدارى بالجامعة.

الأولى على مستوى الصعيد.. جامعة أسيوط: وحدة التبرع بالدم المتنقلة «إنجاز»

أكد رئيس جامعة أسيوط، الدكتور أحمد المنشاوي، أن وحدة التبرع بالدم المتنقلة، تعد إنجازًا جديدًا، يضاف إلى الصرح الطبي بالجامعة؛ والمجهزة تجهيزاً كاملاً بأحدث أجهزة جمع، وتخزين الدم، المطابقة للمواصفات القياسية الطبية العالمية، للمساهمة في تسهيل إجراءات عمليات التبرع بالدم؛ للمتبرعين بدلاً من الذهاب للمستشفيات الجامعية؛ وذلك من شأنه تعزيز ثقافة التبرع بالدم، وزيادة عدد المتبرعين لتلبية الاحتياجات الطبية للمستشفيات الجامعية بجميع أقسامها من أكياس الدم، بجانب أنها تعتبر أول وحدة تبرع بالدم متنقلة على مستوى الصعيد.

تسليم تابلت أولى ثانوي للطلاب الأسبوع المقبل.. وسداد 105 جنيهات تأمينا بالبريد

تستعد مدارس محافظة القاهرة لتسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بعد وصوله رسميا إلى مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة منذ أيام .

إدارة قوص التعليمية بقنا تنافس بـ5 مشروعات في معرض "أيسف" للعلوم والتكنولوجيا

شاركت إدارة قوص التعليمية بقنا، بـ ٥ مشروعات ضمن مسابقة "ايسف" للعلوم والتكنولوجيا فى نسخته الثالثة عشرة، والذى تشرف على تنفيذه وحدة التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بـ قنا.