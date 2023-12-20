إبراهيم عيسى: مصر أنقذت القضية الفلسطينية ومستمرة إلى الآن

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الطرف المصري هو الذي تفاوض على الهدنة الأولى في قطاع غزة، وأدخل المساعدات الإنسانية إلى القطاع بنسبة تجاوزت 80%.

وأضاف أن الدولة المصرية، رغم كل ما تبذله من جهود إنسانية وسياسية ودبلوماسية لصالح فلسطين؛ إلا أنها تلقت اتهامات عديدة بالتخاذل.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الرئيس السيسي هو الذي حافظ على القضية الفلسطينية منذ يوم 7 أكتوبر وحتى الآن، وحماها من التصفية، قائلا: "لو خرجت كلمة أوافق من فم الرئيس السيسي على العروض والإغراءات؛ لانتهت القضية الفلسطينية".

واسترسل: مصر لم تبخل في أي لحظة منذ 7 أكتوبر، بجهودها، ولا شعبها، ولا أجهزتها، ولم تقصر، ومصر هي اللي أنقذت القضية الفلسطينية حتى الآن، رغم أنها كانت قادرة على تصفية القضية في 24 ساعة".

وأضاف: مع احترامي لصمود الشعب والمقاومة، ولكن بجملة من الرئيس السيسي من 5 حروف، كانت تُصفى القضية من خلال العروض والإغراءات والضغوط والاستفزاز، ولكن هذا لم حدث".