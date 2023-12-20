نجوم الفن على السجادة الحمراء لفيلم the goat

شهد مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة العرض الأول لفيلم the goat

وحرص عدد من نجوم الفن على مشاهدة الفيلم وسط الجمهور.

تختتم غدا فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي بعد اسبوع حافل بالأفلام والفعاليات الفنية المتضامنة مع غزة.

أعلنت الفنانة إلهام شاهين عن الحفل الذى تقيمه إدارة مهرجان الجونة بالإشتراك مع الهلال الأحمر لجمع تبرعات لصالح ضحايا أهل غزة.

وكتبت إلهام شاهين من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك ، قائلة: مهرجان الجونه يقيم حفل لجمع التبرعات بالاشتراك مع الهلال الأحمر المصرى .. من أجل مساعدة إخوتنا فى فلسطين .. شعار المهرجان سينما من أجل الإنسانيه.

قدم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، قسما خاصا بعنوان "نافذة على فلسطين"، والذي يعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، هذا القسم تم اختيار أفلامه بعناية بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين كمحاولة لدعوة الجمهور نحو فهم أعمق للتجارب الإنسانية في فلسطين.

ويلخص "نافذة على فلسطين" بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية، حيث يدعو المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروَ، ومن خلال هذا القسم والذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

ويهدف مهرجان الجونة إلى التركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحًا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل، ويؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

مهرجان الجونة

مهرجان الجونة

مهرجان الجونة

مهرجان الجونة

مهرجان الجونة

مهرجان الجونة

مهرجان الجونة

مهرجان الجونة

مهرجان الجونة

مهرجان الجونة

مهرجان الجونة

مهرجان الجونة