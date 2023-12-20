وزير قطاع الأعمال : العمل مع شركة هندية لتصنيع المواد الخام للأدوية

قال محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، إن ملف صناعة الدواء واحد من الملفات المهمة، إذ أن مصر كانت تمتلك 7 مصانع لإنتاج الدواء منهم مصنع كان يحقق خسائر كبيرة وهو أحد مصانع المواد الخام، وتم العمل على تطويره، لافتا إلى أن هناك 4 شركاء 2 من القطاع الخاص وشركة أجنبية يتم العمل على صناعة المواد الخام، إذ كان هناك 240 مليون جنيه خسائر في العام الماضي، ودون ترحيل العمال تم العمل على تطوير المصنع.

حديث عن مصانع الدواء

وأضاف "عصمت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الوزارة نجحت في تقليل الخسائر لأقل من 50 مليون هذا العام، ومن العام المقبل ستكون من الشركات الرابحة، فضلا عن أنه يتم العمل مع شركة هندية لتصنيع المواد الخام للأدوية.

وتابع أن هناك شراكة مع أحد الشركات لتصنيع الأدوية البيولوجية من استخدام الكيماويات والمواد الطبيعية.