كاتب صحفي: تنمية سيناء قضية أمن قومي وهي حائط صد أمام الإرهاب

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن سيناء كانت مهملة لعقود طويلة ولم يكن فيها أي استثمارات أو بنية تحتية، وفي 2014 كانت البداية، وتم ربطها بالدلتا مع بداية التنمية، لأن تنمية سيناء قضية أمن قومي وهي حائط صد أمام الإرهاب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أنه تم إنشاء 6 أنفاق لربط الدلتا بسيناء، وشبكة طرق طولية وعرضية لربط سيناء شمالها بجنوبها لاقتصار المسافات.

ولفت إلى أنه تم إعادة تأهيل وبناء القرى داخل سيناء، ورأينا مدينة الإسماعيلية الجديدة ورفح وتطوير القرى الريفية بما يتناسب مع البيئة البدوية ومدها بشبكات الغاز والصرف الصحي والمياه العذبة وكل هذا تم اتخاذه خلال المرحلة الأولى لعملية التنمية.

وأوضح أن المرحلة الثانية للتنمية هي الاهتمام بالزراعة، حيث تم زراعة 500 ألف فدان وتم العمل على زراعتهم وتوزيع المياه من خلال أكبر محطة تحلية للمياه وهي محطة بحر البقر.

تطهير الأرض



وأكد أن كل المشروعات التي تمت في سيناء تم إنشائها بأيد أبناء سيناء وتم الاهتمام بالسياحة والاستثمار بسيناء في منطقة سانت كاترين وجنوب سيناء وخلق فرص عمل جديدة للشباب وكل هذا في نفس التوقيت الذي كانت القوات المسلحة تقوم بعملية التطهير وبالتوازي مع العملية الشاملة وتطهير الأرض من الإرهاب، يد تبني ويد تحمل السلاح.