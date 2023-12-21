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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حيثيات المحكمة في الحكم على ديلر الزاوية الحمراء

صدى البلد

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، حيثيات الحكم على المتهم بالإتجار في مخدر الحشيش، "محمد . ح" بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، في الزاوية الحمراء.

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وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانهامستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أن معاون مباحثالزاوية الحمراء تلقى بلاغ من مصدره السري بقيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة أمام مسكنه فأمد المصدرالسري بمبلغ مالي قام بترميزه بما يضمن تمييزه وأمره بمحاولة شراء المادة المخدرة منه بعد أن تأكد من خلوجيوب ملابسه من ثمة مواد مخدرة.


 


 


 

وتابعت المحكمة، أن معاون المباحث شاهده حال تقدمه من المتهم وشرائه المخدر بعد أن انقذه ثمنه وعند عودتهإليه وتأكده من المخدر قام بضبط المتهم وبتفتيشه عثر على علبة تبغ داخلها 10 قطع لمادة بنية اللون ثبت معملياأنها لجوهر الحشيش، وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على مبلغ مالي وهاتف محمول وكتر عليه آثار مخدرالحشيش وبمواجهته أقر له بإحرازه المخدر بقصد الاتجار وأن المبلغ من حصيلة البيع والهاتف للتواصل مع عملائه، وأن الواقعة على النحو السالف استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم وذلك مما شهد به معاونالمباحث وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية، وثبت من تقرير المعمل أن القطع المضبوط لجوهر الحشيش المخدر،حيث تبين أن وزنها 50 جم وأن السلاح المضبوط عالق به آثار جوهر الحشيش، كما ثبت بتقرير الإدارة العامةلتحقيق الادلة الجنائية أنه بفحص هاتف المتهم تبين وجود محادثات مضمونها يدل على اتجاره في المخدرات،وانكر المتهم في التحقيقات وتمسك بذلك.


 

ظروف الدعوى وملابساتها..


 

ولما كان ذلك وكان يكفى لقيام حالة التلبس أن يكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، وكانتقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمرموكولا إلى المحكمة دون معقب عليها ما دامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة، وحيث أنالمحكمة وهي بصدد وزن أدلة الدعوى انما تطمئن إلى ما ساقته النيابة من أدلة ثبوت في سبيل الإقتناع بإدانةالمتهم وترى أن تلك الأدلة بلغت حد الكفاية لحمل لواء الإتهام في الدعوى، وأنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتهافإن المحكمة تأخذ المتهم بقسط من الرأفة في حدود ما تخوله لها المادة 17 عقوبات فتنزل بالعقوبة إلى الحدالمبين بالمنطوق ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا على المتهم بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه وبمصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصروفات الجنائية.

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