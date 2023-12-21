أخبار التوك شو.. انخفاض أسعار البصل وتحذير مهم من الأرصاد وإبراهيم عيسى يسخر من أبو تريكة

شهدت برامج التوك شو العديد من القضايا الهامة والساخنة التي تهم المواطن المصري، منها تحذير هام من الأرصاد الجوية، والحديث عن أسعار البصل، فضلا عن القضية الفلسطينية وآخر المستجدات داخل قطاع غزة، وفيما يلي أبرز ما جاء:

قال محمد عبد الستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن سعر البصل سوف يستقر في الموسم هذا العام ، و سوف تغطي المساحة المزوعة السوق،مؤكداً أن سعر كيلو البصل سوف يتراوح بين 15_20 جنيه.

وأضاف محمد عبد الستار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن سعر البصل لن يقل عن 15 جنيهاً، لافتاً إلى أن سعر البصل المناسب للفلاح ، لكي يكون مستفيد منه هو 15 جنيه.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء قد بدأ، وبدأ الشعور بانخفاض درجات الحرارة في فترة النهار، وبالأخص فترات الليل، خاصة في وقت الفجر وفي الصباح الباكر حيث تصل درجات الحرارة الصغري على القاهرة الكبري إلى 13 درجة مئوية.

وأكدت “غانم” في تصريحات تليفزيونية لبرنامج، مصر جديدة، المذاع على فضائية etc، تقديم الإعلامية انجي أنور، أن الشعور بالانخفاض الشديد في درجات الحرارة يقل في المناطق المفتوحة.

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الطرف المصري هو الذي تفاوض على الهدنة الأولى في قطاع غزة، وأدخل المساعدات الإنسانية إلى القطاع بنسبة تجاوزت 80%.

وأضاف أن الدولة المصرية، رغم كل ما تبذله من جهود إنسانية وسياسية ودبلوماسية لصالح فلسطين؛ إلا أنها تلقت اتهامات عديدة بالتخاذل.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الرئيس السيسي هو الذي حافظ على القضية الفلسطينية منذ يوم 7 أكتوبر وحتى الآن، وحماها من التصفية، قائلا: "لو خرجت كلمة أوافق من فم الرئيس السيسي على العروض والإغراءات؛ لانتهت القضية الفلسطينية".

قال اللواء محمد قشوشة، الخبير بأكاديمية ناصر العليا، إن الحرب في قطاع غزة غير متماثلة وقائمة ما بين ميلشيا وجيش نظامي، وهي من أصعب الظروف، لأنها ليست في مناطق معمارية ، ولكنها في مناطقة ركامية، ولا توجد معالم واضحة في الحرب.

وأضاف الحبير بأكاديمية ناصر العسكرية، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن إسرائيل تحدثت بان الهدف من الحرب على قطاع غزة هو القضاء على الحرب، فقد يكون الاحتلال كسر شوكة المقاومة ، ولكنه لم ينجح في القضاء عليها حتى الآن.

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن ألتراس أهلاوي لديه غصة من أي انتقاد لمحمد أبو تريكة وهو واجهة إخوانية ويحمل رسالة إخوانية واختراق من قبل جماعة الاخوان للرياضة والكرة.

وأكمل ابراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن محمد أبو تريكة متهم في قضايا تمويل إرهاب وعلى قوائم إرهابية، معظم جماهير الأهلي لا يستطيعون الفصل بين نجم كرة القدم الذي يسمى أبو تريكة وبين كيفية استغلاله لمحبة الجماهير ليكون وجهة لتيار وجماعة.

أكد سفير تركيا بالقاهرة صالح موتلو شن دعم أنقرة لسكان غزة، مطالبًا بوقف إطلاق النار بشكل فوري في القطاع والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية.

وأضاف في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية" على هامش استقبال ميناء العريش البحري المصري سفينة مساعدات تركية كويتية مشتركة، لصالح أهالي قطاع غزة، "نسخر كل إمكاناتنا المادية المتاحة لدينا لمساعدة الإخوة في غزة، نحن معهم إلى أقصى درجة، وندعو إلى هدنة بشكل عاجل وإنقاذ الأرواح في غزة وإعادة الإعمار السريع".

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إنه يجب العمل باستراتيجية جديدة في التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، إذ أن انخفاض أسعار الطاقة والإنتاج يتطلب اتخاذ استراتيجيات جديدة لاستقطاب الاستثمارات.

وأضاف "أبو العينين"، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب التي عُرضت عبر برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه يجب على وزارة البترول الكشف عن استراتجيتها في التنقيب عن الغاز الطبيعي بعد تغيير أسعار البيع، ووجود استراتيجية جديدة في الاتفاقيات حول استثمارات جديدة.

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن صندوق النقد الدولي لم تنقطع علاقته بمصر حتى الآن، موضحا أن المشاورات ما زالت جارية حتى الآن، والحديث عن أن يكون القرض 3 مليارات سيتغير، كما أن هناك حديثا حول زيادة القيمة المادية للقرض خلال الفترة المقبلة.

أضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن هناك حديث متداول في الوقت الحالي وغير رسمي، يفيد بتوقع وصول قرض صندوق النقد الدولي إلى 6 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تعمل على تهيئة البيئة للاستثمار في العديد من المجالات المختلفة، ومنذ زمن بعيد، لا أحد يستثمر في مصر ويخسر أبدا، وهذا أمر الجميع يعلمه، لافتا إلى أن ما تقدمه الدولة من تسهيلات للاستثمار، والعمل بقوة على تهيئة الطرق والبنية التحتية؛ غير عادي.

أضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه لا توجد دولة تنفق من 300 لـ 500 مليار جنيه مصري لاستصلاح مليون فدان، والعمل على الحفاظ على المياه، وعلى تهيئة البيئة للاستثمار، وعلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر.

قال الدكتور جابريال صوما، أستاذ القانون الدولي، إنه لا يمكن استبعاد الوضع الانتخابي في الولايات المتحدة، عما يحصل في غزة وفي كل دول العالم، فهناك السياسة تتبع ما يريده الناخب.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن استطلاعات الرأي أشارت إلى 54% من الناخبين الأمريكيين يدعمون إسرائيل، مقابل 38% يعارضون الحرب، كما ذكرت الاستطلاعات أن 71.9% من الجمهوريين يؤيدون إسرائيل، و57.4 من الديمقراطيين يؤيدون إسرائيل، مقابل 16.2% لتأييد فلسطين.