تستهدف عملية التحول الداخلي .. محلل استراتيجي : مصر تواجه تحديات ممنهجة

قال اللواء حمدي بخيت، المحلل العسكري والاستراتيجي، إن مصر تواجه تحديات ممنهجة وتم توزيعها بشكل واضح، وتستهدف مركز الثقل المصري، وهو استمرار الدولة في عملية التحول.

وأضاف حمدي بخيت، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة” أن عملية التحول مكلفة للغاية، متابعا: المستهدف حرية القرار السيادي المصري.

واسترسل: هناك العديد من الضغوط الاقتصادية التي تمارس على مصر نتيجة تمسكها بثوابتها، منوها بأن ما يحدث فى باب المندب نوع من الأوراق التى تُلعب على مائدة إيران وأمريكا.

وشدد على أن مصر قوة لا يستهان بها سواء على الجانب السياسي أو العسكري، فلا يمكن تحريك قرار في هذه المنطقة من دون مصر، والعالم كله يدرك ذلك.

