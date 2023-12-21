أخبار السيارات| تعاون بين مايكروسوفت وTomTom لتقديم مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي في العربات.. لو شاري عربية جديدة.. نصائح مهمة لازم تعرفها

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:
تعاون بين مايكروسوفت و TomTom لتقديم مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي في السيارات
كشفت مايكروسوفت عن مشروع جديد بالتعاون مع شركة TomTom التي تشتهر بإنتاج بأنظمة الملاحة GPS ، وذلك لتطوير مساعد جديد متقدم يعمل بالذكاء الاصطناعي في السيارات.
لو شاري عربية جديدة.. نصائح مهمة لازم تعرفها
يواجه بعض المبتدئين الذين يقومون بشراء سيارة للمرة الأولى، بعض الصعوبات؛ بسبب نقص الخبرة، وهذا أمر طبيعي، فالسيارة تحتاج الى معرفة التعامل معها حتى تدوم في حالة جيدة لمدة أطول.
لفترة محدودة.. اشتري BMW X5 بدون جمارك
تعتبر السيارة BMW X5 إحدى أشهر إصدارات الكروس اوفر في أسطول العلامة التجارية البافارية، وتعد إحدى أشهر الاصدارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة المغتربين، كما شهدت تخفيضا لقيمة الوديعة الدولارية الخاصة بها يصل الى 70%.
أحدث سعر لـ «دايو لانوس» في السوق المصرية
شهدت السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلال الإمداد والتوريد عالمياً.
5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 180 ألف جنيه
ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.