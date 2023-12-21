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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الكرة المصرية السابق: لابد من ثورة إدارية في الزمالك لحل الأزمات

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك كان هدفه الرئيسي عدم الخسارة أمام ساجرادا الأنجولي، وهي أفة الفرق المصرية التي تسعى لعدم الهزيمة خارج أرضها ولا تفكر في تحقيق المكسب، مشيرًا إلى أن مواجهة أبوسليم أمام الزمالك ستكون صعبة، خاصة بعدما وصل الفريق الليبي إلى 9 نقاط.

 

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الزمالك أضاع العديد من الفرص، وكان من الممكن أن يخسر في نهاية اللقاء، والتغييرات التي دفع بها معتمد جمال كان للدفاع فقط في نهاية المباراة، والفريق تأثر بالرطوبة في اللقاء".

 

وتابع: "المباراة كانت في متناول الزمالك، والتغييرات لم تضيف للفريق فنيا، وكان الأفضل الدفع ببعض الشباب مثل سيد نيمار، كما أنها جاءت متأخرة والزمالك بدنيا لم يكن جيدا مع نهاية اللقاء، وبعضاللاعبين يجب أن يراجعوا أنفسهم، وفي النهاية الأمور ستظل صعبة لو لم يتم حل أزمة القيد، خصوصا أن ساجرادا كانت أقل في المستوى كثيرا".

 

وأضاف: "لابد من حل أزمة القيد والتعاقد مع مدرب اجنبي وضم لاعبين جدد، من الصعب رحيل أي لاعب حاليا، يجب إضافة 4 عناصر مميزة خلال شهر يناير القادم، وهي بالنسبة لي ستكون الثورة داخل الفريق لحل الأزمات الفنية، لأن بعد دور المجموعات سيواجه الزمالك فرق قوية للغاية".

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