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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلى السابق: معاناة الزمالك مستمرة في ظل الاسكواد الحالي

صدى البلد

أكد أحمد عادل الظهير الأيمن السابق للنادي الأهلي، أن معاناة الزمالك سوف تستمر خلال الفترة المقبلة، في ظل الاسكواد الحالي الموجود ضمن الفريق، مؤكدا بأن القائمة الحالية لن تجلب بطولة للنادي، ومن المفترض أن يكون الشغل الشاغل للإدارة هو حل أزمة القيد بأسرع وقت ممكن.

وقال عادل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الزمالك يجتاج 10 أو 11 لاعب، بمقومات فريق بطل، ويجب أن يتمتعوا بالقدرة على تحمل الضغوط، واستغرب من محبي النادي الذين لا يدعموا القلعة البيضاء، على عكس رجال الأعمال في النادي الأهلي الذين يقومون بدعمه في كل الأوقات، لذلك أتمنى من محبي ومشجعي ورجال أعمال النادي بدعم الفريق".

وأضاف: "الزمالك يعاني بشكل واضح، وكان الله في عون معتمد جمال المدير الفني للفريق، في ظل الأسكواد الحالي والنواقص الشديدة في تشكيلة الفريق".

وزاد: "تشكيل الفريق الذي اعتمد عليه معتمد جمال، كان فيه خطأ بوجود ناصر منسي وسيف الدين الجزيري، وكان لابد من وجود يوسف أوباما في مركز صانع الالعاب بدلا من عمرو السيسي، وكل هذه العوامل تؤثر على الزمالك، كما أن الفريق يعاني من أزمة في التنظيم الدفاعي وتقارب الخطوط".

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