لضمان فترة امتحانات ناجحة.. آثار عين شمس تعقد اللقاء التعريفي لطلابها

عقدت كلية الآثار بجامعة عين شمس اليوم الأربعاء الموافق 20 /12 /2023 اللقاء التعريفي لطلابها؛ وذلك بغرض التعريف بتعليمات امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكيفية الاستعداد لها، وقد شارك في تنظيمه كلٌّ من وحدة القياس والتقويم وإدارة رعاية الطلاب، واستهلت نوال جابر، القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بأن إدارة الكلية وبتوجيهات حسام طنطاوي، عميد الكلية تعمل على توفير الأجواء المناسبة لضمان فترة امتحانات ناجحة، فعملت على تشكيل عدة لجان؛ منها: واحدة للسير، وأخرى للإعداد والتنظيم، وثالثة لأوراق الأسئلة والإجابة، ورابعة للمراقبة والملاحظة، وخامسة للرصد، وسادسة للتحقيقات والشئون القانونية، وسابعة للخدمات.

كما قدّمت عدة نصائح للطلاب لمساعدتهم على الثقة بالنفس وتحقيق الاستعداد الذهني والنفسي للامتحان، وهو العامل الأهم خلال تلك الفترة والتي يعاني فيها الكثير من الطلاب من القلق والتوتر؛ مما يؤثر على تحصيلهم الدراسي وأدائهم أثناء الامتحان.

كما عرفت فاتن يحيى، رئيس كنترول المستوى الأول عن التعليمات الواجب على الطلاب الالتزام بها قبل وأثناء وبعد الامتحانات، خاصة ما يتعلق بالحضور قبل اللجنة بوقت كاف، والجلوس في المكان المخصص لكل طالب داخل اللجنة، والحرص على التوقيع في كشوف الحضور، والهدوء التام وعدم اصطحاب أجهزة الموبايل، كما شددت على أن من يُضبط ومعه أي من وسائل حفظ المادة العلمية، سوف يتعرض للمساءلة القانونية، كما قامت سيادتها بتوضيح القواعد الخاصة لتقديم الأعذار. كما قدمت د. رشا إسحق، نائب وحدة القياس والتقويم إرشادات للطلاب لكيفية التعامل مع الورقة الامتحانية وتعريفهم بأنواع الأسئلة، وكيفية الإجابة على كل منها، والإجراءات التي يقوم بها الطالب لتهيئة نفسه قبل الامتحان، وما هي الطريقة المثلى للإجابة على الامتحان؛ وذلك بعرض كل الخطوات الواجب اتباعها قبل الإجابة وأثناءها وبعدها.

وقد قامت وحدة تكنولوجيا المعلومات باستعرض الخطوات الخاصة بطريقة حصول الطلاب على نتائج الامتحانات فور الانتهاء منها واعتمادها من قبل إدارة الكلية من خلال صفحته على برنامج ums .