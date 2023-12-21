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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الكرة المصرية السابق: الزمالك يحتاج لفريق كامل.. وزيزو لن يرحل

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن فريق الزمالك يحتاج لتدعيمات قوية خلال شهر يناير الجاري رغم صعوبة الميركاتو في ظل تمسك كل الأندية باللاعبين المميزين، مشيرا إلى أن التعاقد مع لاعبين سوبر يحتاج أموالًا كثيرة .

 

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الزمالك يحتاج لفريق كامل، لكن في يناير هناك صعوبات في ضم عناصر سوبر، ومعظم الصفقات المميزة تحتاج لأموال كثيرة وهذا الأمر لن يكون متاحًا في ظل السعي نحو حل أزمة القيد ووجود مستحقات متأخرة للاعبين".

 

وأضاف: "هناك حلول كثيرة لحل أزمات الزمالك في ظل التركة الثقيلة، والمشاكل تحتاج لمجهود جبار من مجلس الإدارة، لكن المجلس الحالي كان على علم بكل ذلك قبل قدومه، ولكن لا يجب الاستعجال وأن يكون هناك مصداقية وصراحة مع الجماهير، من أجل أن تتم مساندتهم جماهيريًا في المرحلة المقبلة".

 

وأكمل: "الزمالك لن يوافق على رحيل أحمد سيد زيزو، هناك صعوبات في رحيله بكل تأكيد عن النادي، وتصريحات حسين السيد عضو المجلس تركت الملف مفتوح حول مصير اللاعب، لكن في النهاية هم المسئولين وسيتعرضون للحساب من جانب الجمهور".

 

وواصل: "الزمالك من 2019 خسر أعمدة أساسية، ومن يرحل لم يتم تعويضه بدءا من مصطفى محمد ومصطفى فتحي وفرجاني ساسي وابوجبل وجنش وامام عاشور وبنشرقي وغيرهم، وكل لاعب كان قادرًا على أن يحمل فريق على عاتقه، ولذلك أرى أنه من الصعب رحيل زيزو في الوقت الراهن".

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