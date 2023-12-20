مجلس تنمية المرأة يهنئ السيسي لفوزه في دورة رئاسية جديدة

هنأ المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 .



جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الطارئ للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والذي دعت له جمهورية مصر العربية ، برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ورئيسة المجلس القومي للمرأة ، وبحضور السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ، والسفير محمد منير نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والسفير إيهاب فوزي نائب المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة وبمشاركة الوزراء والوزيرات ممثلي منظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة وضع المرأة الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة.



وبعث ممثلو الدول الأعضاء بمنظمة تنمية المرأة برسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه ورعايته لمنظمة تنمية المرأة لدول منظمة التعاون الإسلامي معربين عن بالغ ثقتهم في سيادته في دعمه لملف تمكين المرأة والنهوض بها في كافة المجالات.



ومن ناحية أخرى، تقدم المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بخالص التعازي والمواساه إلى دولة الكويت قيادةً وشعباً وحكومة في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب المجلس الوزاري عن بالغ تعازيه بوفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه وجموع الشعب الكويتي الصبر والسلوان .

