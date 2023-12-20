الاتحاد العام للمصريين في كندا يهنئ السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية

هنّأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج - كندا - المهندس وسيم بطرس، اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي على فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024 .



وقال وسيم بطرس وهو أيضا رئيس مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين في كندا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن الانتخابات الأخيرة كانت عُرسا ديموقراطيا ووطنيا عكست إرادة المصريين الحرة، ورغبتهم في استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.



وأضاف أن خروج المصريين في الداخل والخارج والمساهمة الإيجابية غير المسبوقة هي أقوي رسالة قدمها الشعب بأنه يعي تماما حجم التحديات الداخلية والخارجية.



وأكد رئيس الاتحاد العام للمصريين بكندا أن النسبة الكبيرة التي حققها الرئيس السيسي هي أكبر دليل علي أن الشعب المصري بجميع انتماءاته وأطيافه يقف خلف قيادته السياسية مؤازرا وساعيا إلي استكمال مسيرة التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، منوهًا أن التحديات الأمنية في المنطقة دفعت المواطنين للخروج إلي الصناديق بهذه الكثافة دعما لاستقرار وأمن الوطن.



وشدد المهندس وسيم بطرس على أن المصريين في الخارج ليسوا بعيدين عن الوطن الأم بل أن الجاليات المصرية من الجيل الأول والثاني والثالث يضعون دوما مصر في مقدمة اهتماماتهم، حيث يلعبون دور القوة الناعمة الداعمة لمصر في شتى المجالات بكل قدراتهم الفكرية والعلمية والمادية وخبراتهم الدولية.

وناشد بطرس في ختام تصريحاته المصريين في الداخل والخارج بالوقوف خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية الإنجازات وإكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.