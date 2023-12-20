بلينكن: أمريكا تواصل محاولة حل قضايا عالقة بشأن قرار أممي خاص بغزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تواصل الانخراط بشكل مُكثف وبناء مع عدد من الدول لمحاولة حل بعض القضايا العالقة بشأن قرار الأمم المتحدة الخاص بغزة.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة تريد التأكد من أن قرار الأمم المتحدة، يعزز جهود إيصال المساعدات، ولا يفعل أي شيء يمكن أن يضر بها، مشيراً إلى أن حل الدولتين سيتطلب من جميع الأطراف اتخاذ خيارات صعبة بما في ذلك واشنطن.

وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة لا تزال تعتقد أن إسرائيل ملزمة بالقضاء على حركة "حماس"، وكذلك تقليل الخسائر المدنية في غزة.