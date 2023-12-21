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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البرومو التشويقي لفيلم الإسكندراني لأحمد العوضي يحقق 16 مليون مشاهدة بـ24 ساعة

أحمد العوضي
أحمد العوضي

قال المخرج السينمائي خالد يوسف إن فيلم الإسكندراني سيعرض 4 يناير في مصر وأضاف أن الإعلان التشويقي حصد على تفاعلات كبيرة جدا إيجابية ومشاهدات وصلت من 16 لـ 17 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة.

وأضاف “يوسف” في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على فضائي etc أن هناك استحساناً للإعلان التشويقي، مضيفًا أن الفنان أحمد العوضي فيه جدعنة أولاد البلد وأن الإسكندرانية جدعان وولاد البلد.

 

"العوضي" ممثل موهوب جدًا 

وأشار إلى أن بطل الفيلم بكر الإسكندراني لازم تكون هيئته مصارع وملاكم، فضلًا أن العوضي ممثل موهوب جدا ولم يأخذ فرصته السينمائية وهذه أول إطلالة وببطولة العوضي وسيكون في مصاف أبطال السينما والصفوف الأولى.

دور الفنان حسين فهمي

وأوضح أن الفنان حسين فهمي سيقوم بدور (جرجو) الخواجة اليوناني المحب لمصر وهو الدور الأول لحسين فهمي في دور أجنبي برغم من شكله ، وهو محب ومحترم لعمله ولطقوس العمل وعلى المستوى الشخصي فهو صديق شخصي.

وأكد أن نسخه قديمة من كتاب للراحل أسامة أنور عكاشة وقع تحت يده بعنوان الإسكندراني حاول البعض أن ينتجوا له فيلم ولم يكللوا بالنجاح فنزل ككتاب للسناريست الكبير ووجدت فيه فكرة فيلم عظيم.

وأشار إلى أنه حصل على الإذن من أسرة السناريست الكبير وقام بتعديل على السيناريو حتى يتناسب مع 2024 وتم القص منه لأنه طويل.

فيلم الاسكندرانى الاعلان التشويقى تفاعلات كبيرة جدا 17 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة

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