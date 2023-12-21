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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الأهلي السابق: خطأ فتوح في حق الزمالك لا يغتفر

صدى البلد

أكد أحمد عادل الظهير الأيمن السابق للنادي الأهلي، أن الزمالك يجب أن يضم لاعبين بمقومات شخصية خاصة، من أجل تحقيق البطولات، مشيرا إلى أن هناك دوافع جماهيرية مختلفة في الأندية الكبرى، وأي لاعب ينتقل من بيراميدز للزمالك أو الأهلي على سبيل المثال فأن هدفه يكون تحقيق الألقاب في وجود دعم إداري وجماهيري.

وقال عادل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "استبعاد الثلاثي فتوح وصبحي والزناري في صالح نادي الزمالك، ويجب أن يكون موقف إدارة النادي ثابت تجاه قرار عرضهم للبيع ومعاقبتهم بسبب الخطأ في حق الفريق، وعتابي كبير على فتوح، كان عليه احترام النادي الذي تربى بين جدرانه وله فضل كبير عليه، ولو كان يريد الرحيل فكان هناك طرق آخرى".

وأضاف: "كان يجب على فتوح احترام تعاقده مع نادي الزمالك، وأيضا احترام قميص النادي، والجماهير الكبيرة، وكان عليه التحلي بالمسئولية الكاملة".

وأتم:" كان يجب توقيع عقوبة على فتوح أكبر مما تم الاعلان عنه، ووجهة نظري أنه ارتكب خطأ لا يغتفر، ولا يجب عودته من جديد للمشاركة في المباريات".

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