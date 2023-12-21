قيادي فلسطيني يكشف حجم الدور المصري في القضية الفلسطينية منذ 7 أكتوبر

كشف محمد أبو سمرة المفكر والقيادي الفلسطيني، عن الدور المصري في القضية الفلسطينية كبير، مضيفا أن مصر تعمل على صمود القضية الفلسطينية منذ 7 أكتوبر.

وتابع محمد أبو سمرة، خلال لقاء ببرنامج "التاسعة"، على القناة الأولى، ان مصر قدمت لفلسطين ما لا يقدمه أحد،و الأرقام الرسمية لوزارة الصحة التي تتحدث عن سقوط 20 ألف شهيد غير محدثة، لافتا إلى أن وزارة الصحة انهارت والمنظومة الصحية لا تستطيع إحصاء أرقام الضحايا، مؤكدا أنه بناء على معطيات في غاية الدقة عدد الشهداء فاق 50 ألف شهيد.

وأكمل محمد أبو سمرة المفكر والقيادي الفلسطيني، أن هناك تغير كبير في موقف معظم دول اوروبا فرنسا وبريطانيا وتوقف عن التأييد المطلق.





