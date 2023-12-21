أستاذ علوم سياسية: 65% من المساعدات الإنسانية لغزة مصرية

كشف الدكتور سعيد الزغبي استاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، عن انه منذ يوم 21 اكتوبر، ومصر الدولة الوحيدة المقبولة للتدخل من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرا إلى أن 65% من المساعدات الانسانية كانت من مصر وحوالي 4 آلاف شاحنة مساعدات دخلت من مصر والمبادرات في المحافل الدولية كلها من مصر.

وتابع سعيد الزغبي، خلال لقاء ببرنامج "التاسعة"، على القناة الأولى، أن المجتمع الدولي بدأ يستفيق لهذه الأزمة الكارثية ومجلس الأمن سيجتمع مع الولايات المتحدة للتوافق على هدنة انسانية وتتوقف عن التصويت لدعم اسرائيل بحق الفيتو.

واكمل الدكتور سعيد الزغبي استاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، أن دخول مصر وقيادتها السياسية بدأ يغير من وجهة نظر المجتمع الدولي.